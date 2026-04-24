बिहार में सम्राट सरकार ने साबित किया बहुमत, CM चौधरी बोले- सत्ता किसी की बपौती नहीं

Samrat government passed floor test : बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का आज को राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इसके लिए शुक्रवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस महीने की शुरुआत में, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी राज्य में सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले भाजपा नेता बने। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था।

सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत पेश किया। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “विकास कार्यों के लिए सरकार को स्थिरता की ज़रूरत होती है। लेकिन बिहार एक अनोखा राज्य है, जहाँ पाँच सालों में यह पांचवीं सरकार बनी है। हम ‘चुने हुए मुख्यमंत्री’ से ‘चुने हुए मुख्यमंत्री’ में हुए बदलाव के लिए सम्राट चौधरी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमें खुशी है कि वे लालू प्रसाद यादव की ‘पाठशाला’ के ग्रेजुएट हैं। हमारे लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि वे मुख्यमंत्री बनें?…”

आरजेडी पर पलटवार करते हुए सीएम सम्राट चौधरी कहा, “…सत्ता किसी की बपौती नहीं है… लालू यादव ने मुझे जेल में डाला था… अगर नीतीश कुमार नहीं होते, तो क्या लालू यादव मुख्यमंत्री बन पाते? नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था… अगर लालू यादव ने मेरे राजनीतिक करियर पर ज़ुल्म न किए होते, तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री न बन पाता।”