Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव की खगड़िया में जनसभा रद्द, बोले- ये जिला प्रशासन की तानाशाही

खगड़िया। RJD नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की शनिवार को खगड़िया में आयोजित होने वाली रैली रद्द हो गई। जिला प्रशासन ने उनके हेलिकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। तेजस्वी ने इसे तानाशाही करार दिया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के दौरे की वजह से उनके हेलिकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी। जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से उनके हेलिकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी।

VIDEO | Patna: Visuals from the RJD office show new hoardings of Tejashwi Yadav put up with the slogan ‘Bihar Ka Nayak’.#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/Ska14ifJ9I — Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2025

RJD ने तेजस्वी का पोस्टर जारी कर बताया बिहार का नायक

गृह मंत्री अमित शाह की भी आज खगड़िया, मुंगेर और बिहारशरीफ में आम सभाएं होनी हैं। उधर, RJD के तरफ से लगाए गए पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया है। इस पर पप्पू यादव ने बताया कि मैं बिहार का बेटा हूं। एक सेवक हूं। हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूंगा। मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है।

Patna, Bihar: On RJD leader Tejashwi Yadav’s “Bihar Ka Nayak" poster, Purnea MP Pappu Yadav says, "…I am a son of Bihar, a sevak, and I will remain a son and a sevak. I have no desire to become a Nayak" pic.twitter.com/adfClsqOJy — IANS (@ians_india) October 25, 2025

मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिया

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और इस बार पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में है। प्रधानमंत्री के भाषण का हर शब्द नफरत से भरा था। वे 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिया। हमने अतिपिछड़ा समाज से उपमुख्यमंत्री का नाम घोषित किया है।