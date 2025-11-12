  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Bihar Election Result: Axis My India का आया Exit Poll, जानिए बिहार में कौन बनायेगा सरकार?

Bihar Election Result: Axis My India का आया Exit Poll, जानिए बिहार में कौन बनायेगा सरकार?

बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। इससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। अब Axis My India का Exit Poll भी सामने आ गया है। इसमें भी एनडीए सरकार बनाते हुए दिख रहा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। इससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। अब Axis My India का Exit Poll भी सामने आ गया है। इसमें भी एनडीए सरकार बनाते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही, वोट शेयर के मामले में एनडीए सब पर भारी है। एनडीए को 43 फीसदी, महागठबंधन को 41%, अन्य को 12% और जन सुराज को 4 फीसदी वोट शेयर मिलने की संभावना है। वहीं सीएम फेस की रेस में तेजस्वी सबसे आगे हैं। दूसरे नबंर पर नीतीश कुमार हैं।

पढ़ें :- तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा-बिहार की जनता ने बदलाव के पक्ष में किया मतदान, 14 नवंबर को बनने जा रहा हूं मुख्यमंत्री

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 121 से 141 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। महागठबंधन को 98-118 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं जनसुराज को 0-2, एआईएमआईएम को 0-5 और अन्य को 1-5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

सीएम चेहरे के लिए तेजस्वी यादव पहली पसंद
एक्सिस माय इंडिया के एक सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से सबसे आगे हैं। उन्हें 34% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं, नीतीश कुमार दूसरे सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं, जिन्हें 22% लोगों का समर्थन प्राप्त है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Election Result: Axis My India का आया Exit Poll, जानिए बिहार में कौन बनायेगा सरकार?

Bihar Election Result: Axis My India का आया Exit Poll, जानिए बिहार...

IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते ही रचेंगे इतिहास, टूटेगा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड

IND vs SA : रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में 2 विकेट लेते...

दिल्ली धमाके में मृत लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख दहल जायेगा दिल, कई लोगों के फटे कान के पर्दे, फेफड़े और फटी आंतें

दिल्ली धमाके में मृत लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख दहल जायेगा दिल,...

एयरपोर्ट से सीधे LNJP अस्पताल पहुंचे PM मोदी, दिल्ली कार ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात

एयरपोर्ट से सीधे LNJP अस्पताल पहुंचे PM मोदी, दिल्ली कार ब्लास्ट के...

Delhi Car Blast : कार ब्लास्ट में पायल घोष की फ्रेंड की मौत, एक्ट्रेस बोली- मुझे अभी भी नहीं हो रहाविश्वास …

Delhi Car Blast : कार ब्लास्ट में पायल घोष की फ्रेंड की...

दिल्ली में कार धमाके का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, गाड़ियों के बीच अचानक हुआ कार में तेज धमाका

दिल्ली में कार धमाके का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, गाड़ियों के बीच...