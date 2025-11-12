Bihar Election Result: Axis My India का आया Exit Poll, जानिए बिहार में कौन बनायेगा सरकार?

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। इससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। अब Axis My India का Exit Poll भी सामने आ गया है। इसमें भी एनडीए सरकार बनाते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही, वोट शेयर के मामले में एनडीए सब पर भारी है। एनडीए को 43 फीसदी, महागठबंधन को 41%, अन्य को 12% और जन सुराज को 4 फीसदी वोट शेयर मिलने की संभावना है। वहीं सीएम फेस की रेस में तेजस्वी सबसे आगे हैं। दूसरे नबंर पर नीतीश कुमार हैं।

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 121 से 141 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। महागठबंधन को 98-118 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं जनसुराज को 0-2, एआईएमआईएम को 0-5 और अन्य को 1-5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

सीएम चेहरे के लिए तेजस्वी यादव पहली पसंद

एक्सिस माय इंडिया के एक सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से सबसे आगे हैं। उन्हें 34% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं, नीतीश कुमार दूसरे सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं, जिन्हें 22% लोगों का समर्थन प्राप्त है।