बिहार चुनाव में मतदान के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त, दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में इस बार वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। शाम पांच बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग हो चुकी है। 2000 में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Elections)  के दौरान 62.57 फीसदी मतदान हुआ था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) में इस बार वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। शाम पांच बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग हो चुकी है। 2000 में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Elections)  के दौरान 62.57 फीसदी मतदान हुआ था। वहीं, 1998 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में 64.6 फीसदी वोटिंग हुई थी जो राज्य में सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड है। यानी इस बार यह रिकॉर्ड टूट गया है।

पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66 फ़ीसदी मतदान के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस चरण में भी अच्छी वोटिंग होगी। इस चरण में तीन करोड़ 70 लाख से ज़्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला करेंगे। दूसरे चरण की 122 सीटों में से 101 सामान्य श्रेणी की, 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

मतदाताओं में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में तो बहुत अंतर नहीं है लेकिन उम्मीदवारों की संख्या में है। कुल मतदाताओं में 1,95,44,041 पुरुष और 1,74,68,572 महिला हैं लेकिन चुनावी मैदान में किस्मत आज़मा रहे 1165 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ़ 136 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर कैंडिडेट भी चुनावी जंग में शामिल हैं।

उम्र के हिसाब से मतदाताओं की बात करें तो 41 से 60 की उम्र के मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा 1,24,19,445 है। उनके बाद 30 से 40 साल के वोटर 1,04,97,629 हैं। 20 से 29 साल के 84,84,641 वोटर हैं तो 60 साल से ऊपर के 48,42,485 वोटर हैं। 18 से 19 साल के नए वोटर या फ़र्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 7,69,356 है। इस चरण के चुनाव के लिए कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 5,326 शहरी क्षेत्र में।

बिहार चुनाव में मतदान के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त, दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

