Bihar Elections 2025: जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों का बंटवारा शुरू हो गया है। इन सबके बीच वहां की राजनीति में अब नया मोड़ आया गया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में तेज प्रताप यादव ने खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तेज प्रताप यादव के इस कदम से बिहार की राजनीति में हचलल मच गयी है। जनशक्ति जनता दल की ओर से जारी उम्मीदवार सूची में कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया है।