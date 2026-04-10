बिहार को मिलने जा रहा है नया मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ने लिया राज्यसभा सांसद की शपथ, दिल्ली में हो रही है एनडीए की बैठक

नई दिल्ली। एक बड़े ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम में वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। गठबंधन की राजनीति को संभालने का उनका तरीका, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सत्ता में बने रहने के लिए बेहद अहम रहा है। राज्यसभा में जाने का यह कदम कुमार की उस पुरानी इच्छा को पूरा करता है जिसके तहत वे भारत के हर विधायी सदन में सेवा देना चाहते थे। संसद के उच्च सदन के लिए चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जनता दल (यूनाइटेड) के एमएलसी संजय गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा है। इस बदलाव के साथ ही बिहार सरकार की कमान प्रभावी रूप से भाजपा के हाथों में चली गई है। यह कदम भविष्य के चुनावों से पहले राज्य की सत्ता-समीकरणों में एक महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव का संकेत है।

बिहार भाजपा के नेताओं की एक उच्च-स्तरीय बैठक आज दिल्ली में भी हो रही है, जिसमें राज्य के नए नेतृत्व के लिए आगे की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उनके साथ बिहार से एनडीए द्वारा उतारे गए चार अन्य उम्मीदवार भी चुने गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार को जेडीयू के अध्यक्ष भी निर्विरोध चुन लिया गया, क्योंकि इस पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्यसभा सांसद चुने जाने के बावजूद कुमार अगले छह महीनों तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। नियमों को देखते हुए, सांसद चुने जाने के 14 दिनों के भीतर MLC पद से उनका इस्तीफा देना अनिवार्य था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत—जो सीटों के रिक्त होने से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर MLA/MLC और सांसद, दोनों पदों पर नहीं रह सकता है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्पष्ट किया कि NDA में बिहार के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लंबित मामले को लेकर कोई मतभेद नहीं हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। नवीन ने कहा कि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। भाजपा ने हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान किया है और यही कारण है कि आज भी अन्य दल हम पर भरोसा करते हैं। सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय किया जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। 1985 में एक विधायक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अधीन केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने के बाद नीतीश कुमार पहली बार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वह देश के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं।