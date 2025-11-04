Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में वोटिंग का समय एक घंटे घटाया

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने बिहार विधानसभा (Bihar Legislative Assembly) के पहले चरण में होने वाले छह विधानसभा क्षेत्राें में मतदान का समय एक घंटे कम कर दिया है। इनमें सिमरी-बख्तियारपुर के 410, महिषी के 361, तारापुर के 412, मुंगेर के 404, जमालपुर के 492, सूर्यगढ़ा के 56 मतदान केंद्र शामिल हैं।

इन विधानसभा क्षेत्रों के 2135 मतदान केंद्राें पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। निर्वाचन विभाग (Election Department) के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व के घटनाओं, नदी, प्रखंड मुख्यालय से दूरी, संवेदनशीलता और स्थानीय प्रशासन के आग्रह के बाद समय घटाया गया है।

जबकि, 115 विधानसभा क्षेत्रों के 43,206 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले फेज में शामिल 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले 3,75,13,302 मतदाताओं के लिए 45,341 बूथ बनाया गया है। गुरुवार की सुबह 5 बजे विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा मॉक पोल शुरू किया जाएगा।