  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में वोटिंग का समय एक घंटे घटाया

Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में वोटिंग का समय एक घंटे घटाया

चुनाव आयोग (Election Commission) ने बिहार विधानसभा (Bihar Legislative Assembly) के पहले चरण में होने वाले छह विधानसभा क्षेत्राें में मतदान का समय एक घंटे कम कर दिया है। इनमें सिमरी-बख्तियारपुर के 410, महिषी के 361, तारापुर के 412, मुंगेर के 404, जमालपुर के 492, सूर्यगढ़ा के 56 मतदान केंद्र शामिल हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने बिहार विधानसभा (Bihar Legislative Assembly) के पहले चरण में होने वाले छह विधानसभा क्षेत्राें में मतदान का समय एक घंटे कम कर दिया है। इनमें सिमरी-बख्तियारपुर के 410, महिषी के 361, तारापुर के 412, मुंगेर के 404, जमालपुर के 492, सूर्यगढ़ा के 56 मतदान केंद्र शामिल हैं।

पढ़ें :- UP SIR : यूपी पंचायत चुनाव से पहले EC का बड़ा एक्शन, वोटर लिस्ट से हट सकते हैं 50 लाख फर्जी नाम

इन विधानसभा क्षेत्रों के 2135 मतदान केंद्राें पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। निर्वाचन विभाग (Election Department) के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व के घटनाओं, नदी, प्रखंड मुख्यालय से दूरी, संवेदनशीलता और स्थानीय प्रशासन के आग्रह के बाद समय घटाया गया है।

जबकि, 115 विधानसभा क्षेत्रों के 43,206 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले फेज में शामिल 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले 3,75,13,302 मतदाताओं के लिए 45,341 बूथ बनाया गया है। गुरुवार की सुबह 5 बजे विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा मॉक पोल शुरू किया जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी मंच से कट्टे की बात, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई की करते हैं बात : मीसा भारती

पीएम मोदी मंच से कट्टे की बात, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई,...

Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में वोटिंग का समय एक घंटे घटाया

Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में...

सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी करारी हार

सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा...

अनंत सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह-सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR , अब इस मामले में हुआ एक्शन

अनंत सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह-सम्राट चौधरी के खिलाफ...

तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज प्रताप यादव

तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज...

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी