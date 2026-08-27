  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिहार ने RJD, बंगाल ने TMC और दिल्ली ने AAP को नकार दिया, अब अगला नंबर सपा का: केशव मौर्य

बिहार ने RJD, बंगाल ने TMC और दिल्ली ने AAP को नकार दिया, अब अगला नंबर सपा का: केशव मौर्य

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव, राजद के लालटेन तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल- इन सबके चेहरे अलग-अलग, लेकिन इनकी ढपोरशंखी घोषणाएं और खोखली राजनीति का खालिस चरित्र एक है। बिहार ने राजद, पश्चिम बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली ने आप को नकार दिया। अगला नंबर सपा का है, जिसे 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से झटक देगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गईं हैं। इसके साथ ही, एक दूसरे पर हमले भी तीखें होते जा रहे हैं। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दल के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, बिहार में राजद, बंगाल टीएमसी, दिल्ली में आप की तरह यूपी में सपा को जनता नकार देगी।

पढ़ें :- सपा के मुंह से महिला सुरक्षा-सम्मान की बात महज़ छलावा...केशव मौर्य ने साधा निशाना

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव, राजद के लालटेन तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल- इन सबके चेहरे अलग-अलग, लेकिन इनकी ढपोरशंखी घोषणाएं और खोखली राजनीति का खालिस चरित्र एक है। बिहार ने राजद, पश्चिम बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली ने आप को नकार दिया। अगला नंबर सपा का है, जिसे 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से झटक देगी।

पढ़ें :- पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने 2.5 किलो चोरी की चांदी के साथ नाबालिग को किया गिरफ्तार

बता दें कि, उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाओं का एलान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने बीते दिन एलान किया कि, सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 40 हजार रुपया दिया जाएगा।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

JPNIC को 831 करोड़ में यूपी सरकार ने निजी हाथों में बेच दिया, उससे अधिक तो निजी कंपनी केवल पार्किंग से ही कमा लेगी: अखिलेश यादव

JPNIC को 831 करोड़ में यूपी सरकार ने निजी हाथों में बेच...

यूपी सराकर का छह महीने में एक लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा है चुनावी कदम: मायावती

यूपी सराकर का छह महीने में एक लाख युवाओं को नौकरी देने...

बिहार ने RJD, बंगाल ने TMC और दिल्ली ने AAP को नकार दिया, अब अगला नंबर सपा का: केशव मौर्य

बिहार ने RJD, बंगाल ने TMC और दिल्ली ने AAP को नकार...

Ayodhya News : अब बिना पास के हो सकेंगे दर्शन, इन मंदिरों के लिए बदला नियम

Ayodhya News : अब बिना पास के हो सकेंगे दर्शन, इन मंदिरों...

UP सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एटा के DM को किया 17 बार फोन लेकिन नहीं किया रिसीव, मंत्री ने जताई नाराजगी

UP सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एटा के DM को...

यूपी की 25 करोड़ से अधिक आबादी चुनौती नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली, ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स हमारे पास है : योगी

यूपी की 25 करोड़ से अधिक आबादी चुनौती नहीं, बल्कि दुनिया की...