Billionaire Footballer Cristiano Ronaldo : अरबपति फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो , जानें दिग्गज खिलाड़ी की मोटी कमाई का राज

Billionaire Footballer Cristiano Ronaldo : दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैदान के साथ-साथ अब वित्तीय दुनिया में भी इतिहास रच दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक, रोनाल्डो की कुल संपत्ति 1.4 बिलियन यूएस डॉलर (लगभग 11,500 करोड़ रुपये) तक पहुंच चुकी है। भारतीय रुपये में देखें तो यह धनराशि करीब 12,352 करोड़ रुपये के आस पास आती है। इसी के साथ वे फुटबॉल इतिहास के पहले अरबपति खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि किसी गोल या ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि उनके बैंक बैलेंस और वित्तीय प्रबंधन की बदौलत हासिल हुई है।

प्रतिस्पर्धा

फुटबॉल के मसीहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर कई शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। रोनाल्डो लंबे समय तक, लियोनेल मेसी के साथ खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं।



निवेश एवं एंडोर्समेंट

40 वर्षीय दिग्गज ने 2002 से 2023 के बीच 550 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की थी। यह धनराशि उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे बड़े यूरोपीय क्लबों के साथ खेलने और निवेश एवं एंडोर्समेंट से हासिल हुई था।

अल नास्र क्लब

यूरोप में उनका वेतन मेसी के बराबर था, लेकिन 2023 में सऊदी अरब के अल नास्र क्लब (Al Nasr Club) से साइन करने के बाद उनकी कमाई में बड़ा अंतर आया।

साइनिंग बोनस

ब्लूमबर्ग के अनुसार, इस सौदे के तहत उन्हें कर-मुक्त 200 मिलियन यूएस डॉलर वार्षिक वेतन और बोनस मिला, साथ ही 30 मिलियन यूएस डॉलर का साइनिंग बोनस भी दिया गया।

2002 से 2023 तक, रोनाल्डो ने कुल 550 मिलियन us dollars से अधिक वेतन कमाया, जो उन्हें इतिहास के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में से एक बनाता है।

सोशल मीडिया

रोनाल्डो का सोशल मीडिया पर कोई सानी नहीं है। Instagram पर उनके फॉलोअर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहां 665 मिलियन से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। जहां वह एक पोस्ट से करोड़ों में कमाई करते हैं।

ब्रांड

रोनाल्डो के कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया Nike का ब्रांड है। इस डील से उन्हें प्रत्येक साल करीब 18 मिलियन डॉलर प्राप्त होता है।