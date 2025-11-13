भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने वालों की निंदा

  1. हिन्दी समाचार
भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने गुरुवार को तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए समर्थन का आग्रह किया। उन्होने कहा कि एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करेगा। भाजपा नेता ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की निंदा की और कहा कि विरोध प्रदर्शन पर खर्च की गई ऊर्जा का बेहतर उपयोग एसआईआर का समर्थन करने और बिना किसी बाधा के सूची बनाने के लिए किया जा सकता है।

By Satish Singh 
पढ़ें :- हम SIR के लिए CCTV की तरह PPTV लगाएंगे, जिससे किसी का भी वोट कटने न पाए: अखिलेश यादव

​तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि सभी को एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। ईसीआई ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और 5.5 करोड़ से अधिक फॉर्म वितरित किए गए हैं। जब बीएलओ फॉर्म वितरित कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठें, भरें और उन्हें दें क्योंकि उनके पास आपके सभी नंबर हैं। मैं इसके खिलाफ आंदोलन की निंदा करती हूं क्योंकि यह ऊर्जा बर्बाद होने के बजाय एसआईआर का समर्थन करने और बिना किसी बाधा के सूची बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मददगार होगा। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है। इससे पहले तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वापेरुंथगई (Tamil Nadu Congress president K Selvaperunthagai) ने भारतीय जनता पार्टी पर विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर कदाचार करने का आरोप लगाया। सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रही है। आज पूरे तमिलनाडु में, सभी जिला मुख्यालयों पर हम एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। डीएमके के सर्वोच्च नेता स्टालिन के नेतृत्व में हमारे भारत गठबंधन सहयोगियों ने यह घोषणा की। भाजपा जहां भी चुनाव कराती है वहां कुछ न कुछ कदाचार करती है।

