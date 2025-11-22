भाजपा नेता उमा भारती बोलीं- भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं...

भोपाल: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में ‘सनातन हिंदू एकता पदयात्रा’ निकाली थी। इस यात्रा का उद्देश्य देश-दुनिया के सनातनी हिंदू को एक सूत्र में जोड़ना था। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा में कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुई थीं। इस बीच, मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भारत को ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाने की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की ज़रूरत नहीं है।

भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा, “…धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पदयात्रा के दौरान हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के आइडिया के बारे में बात की थी… मैंने इसमें अपने विचार जोड़े हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की ज़रूरत नहीं है; यह पहले से ही एक है, जिसे ऐतिहासिक रूप से ‘आर्यावर्त’ या वैदिक भूमि के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम सदियों से बदल रहा है। लोगों को अपने अंदर इस सच्चाई को पहचानना होगा। भारत सेक्युलर है क्योंकि यह एक हिंदू राष्ट्र है। जिस दिन यह एक होना बंद कर देगा, यह सेक्युलर होना बंद कर देगा।”

उमा भारती ने आगे कहा, “भारत की हिंदू राष्ट्र के तौर पर पहचान ही इसके सेक्युलरिज़्म को पक्का करती है। यहां सेक्युलरिज़्म सभी धर्मों को मानना ​​दिखाता है, जो कई देवी-देवताओं की पूजा और कई रीति-रिवाजों की हिंदू परंपरा में जुड़ा है। इस्लाम, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के होने से बहुत पहले, हिंदू अनगिनत देवी-देवताओं की पूजा करते थे… जैसा कि डॉ. हेडगेवार ने कहा था, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यह हिंदू राज्य नहीं है, इसका मतलब है कि यह देश किसी एक धर्म को नहीं मानता या उसके आधार पर काम नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होगा और हम विविधता में एकता को मानते हैं।”