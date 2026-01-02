बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का निजी अस्पताल में निधन, सर्किट हाउस में आया था हार्ट अटैक

बरेली । यूपी (UP) के बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट (Faridpur Assembly Seat) से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल (BJP MLA Shyam Bihari Lal) का शुक्रवार को निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार, वे सर्किट हाउस (Circuit House) में अचानक हार्ट अटैक (Heart Attack) का शिकार हो गए थे। उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से निजी अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।

यह घटना बेहद शॉकिंग थी क्योंकि श्याम बिहारी लाल (Shyam Bihari Lal) ने कल ही अपना जन्मदिन मनाया था। वे फरीदपुर विधानसभा से दो बार विधायक बने थे और बीजेपी के सक्रिय नेता थे। उनका निधन पार्टी और क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है।