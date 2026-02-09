भाजपा MP तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने हिरासत में लिया, एक दिन पहले जारी हुआ था नोटिस

Tejasvi Surya detained by police : भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को आज बेंगलुरु में जयनगर मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जब उन्होंने फिर से मेट्रो स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। सूर्या को कल पुलिस को बिना पहले जानकारी दिए मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए नोटिस दिया गया था।

दरअसल, BJYM अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को ‘खाली ट्रंक’ वाले बेंगलुरु मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, “यह शर्म की बात है कि बेहतर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देने के बजाय, राज्य सरकार जबरदस्ती कर रही है और हिरासत में ले रही है। हम किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग कर रहे हैं।”

इसके बाद तेजस्वी सूर्या एक्स पोस्ट में लिखा, “मुझे गिरफ्तार करने से मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी! यह शर्म की बात है कि कांग्रेस सरकार ने मुझे सच सामने लाने के लिए गिरफ्तार किया: कि यह एक ‘खाली तिजोरी’ वाली सरकार है। कि कर्नाटक की फाइनेंसियल हालत खराब है, और नागरिक बढ़ती मेट्रो किराए और बढ़ती कीमतों से इसकी कीमत चुका रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री को बजट में एक व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए और एक सवाल का जवाब देना चाहिए — राज्य की फाइनेंसियल हालत कमजोर क्यों है, जैसा कि आपने FFC के सामने माना है? कर्नाटक में ज़िंदगी इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? राज्य रोज़ कीमतें क्यों बढ़ा रहा है? फाइनेंसियल हालत ठीक करें, मेट्रो को कैश सपोर्ट फिर से दें, और मेट्रो का किराया कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी धोखा है।”