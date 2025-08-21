भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सपा और कांग्रेस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, लोगों को धमकाने और अपमानित करने का काम कर रही है

पिछले चुनावों से लोगो का विश्वास मोदी और योगी की नीतियों में हुआ है. उससे बोखला कर विपक्ष इस प्रकार से संवेधानिक संस्थाओ को अपमानित करने का काम कर रहा है. जब परिणाम इनके अनुकूल आएंगे तो ये कुछ नही कहेंगे.
मुरादाबाद:- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे है. निश्चित रूप से जनादेश का अपमान कर रहे है अपने देखा होगा लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया है वो समाजवादी और कोंग्रेस ने किया है. इमरजेंसी किसने लगाई, सबको पता है, मीसा में पूरा देश किसने बन्द कर दिया, और कन्नौज में सपा ने 2012 में डिंपल यादव को निर्विरोध चुनाव जितवाया किसी को नामांकन तक नहीं करने दिया गया.
दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा पिछले चुनावों से लोगो का विश्वास मोदी और योगी की नीतियों में हुआ है. उससे बोखला कर विपक्ष इस प्रकार से संवेधानिक संस्थाओ को अपमानित करने का काम कर रहा है. जब परिणाम इनके अनुकूल आएंगे तो ये कुछ नही कहेंगे. इस तरह से लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करना विपक्ष का जो चरित्र बन गया है ये लोकतंत्र के हित मे नही है.
सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री लिख कर फोटो ट्रेंड होने सवाल के जबाब में कहा कि अब सपने देखने का अधिकार सबको है यह तो जानता को निर्णय करना है कि देश कि बागडोर किस को सौंपनी है किस क्षेत्र कि सौपनी है. यह लोग हताश और निराश है. जिस प्रकार से भाजपा और मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि फिलहाल इनकी कोई संभावना नहीं है. केवल सपने देखने गई उसका अधिकार सबको है.
वही राहुल गांधी द्वारा लगातार चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने वाले बयान पर बोले कि अब यह देश के लोगों को तय करना है कि हमें फेयर मतदाता सूची चाहिए या हमें बांग्लादेशी रोहंगिया लोगी के नाम या जिस प्रकार से पूर्व में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हुई है उसके अनुसार मतदान करना है. देह में साफ सुथरा चुनाव हो इसके लिए चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है. जिस तरह से सपा और कांग्रेस का चरित्र है यह लोग अपनी पराजय सीनिश्चित मान करके इस प्रकार से अब गुंडागर्दी पर उतर आये है. अब लोगों को धमकाने और अपमानित करने का काम कर रहे है.
सुशील कुमार सिंह
मुरादाबाद