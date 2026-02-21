AI समिट में ‘शर्टलेस’ प्रोटेस्ट के बाद भाजपा का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

Shirtless' protest at AI Summit Row : एआई समिट में कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं के 'शर्टलेस' प्रोटेस्ट ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। इस मामले में पुलिस ने चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर हमलावर दिख रही है। शनिवार को 'शर्टलेस' प्रोटेस्ट के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है।
भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को यहां अकबर रोड पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास AI इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस की यूथ विंग के “शर्टलेस” प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्लेकार्ड लेकर और नारे लगाते हुए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की आलोचना की और उन्हें देश की इमेज खराब करने के लिए “देशद्रोही” कहा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए, दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और लोकसभा MP मनोज तिवारी ने IYC के प्रदर्शन को “देशद्रोह” बताया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “AI समिट में कई टेक्निकल सॉल्यूशन और हाई-परफॉर्मिंग स्टार्टअप दिखाए गए हैं। पांचवें दिन भी, कई युवा स्टूडेंट्स के एग्ज़िबिशन में हिस्सा लेने से उत्साह बना हुआ है। मैंने एग्ज़िबिटर्स से कल यूथ कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर किए गए हंगामे के बारे में बात की; ज़्यादातर ने इसे शर्मनाक बताया। भारत की इज़्ज़त कम करने की ऐसी कोशिशें राजनीतिक गिरावट को दिखाती हैं। ऐसे समय में जब दुनिया भारत की तेज़ तरक्की पर भरोसा जता रही है, यह व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस युवा विरोधी है और नहीं चाहती कि भारत में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फलें-फूलें।”