भाजपा की केन्द्र और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर हो गई फेल, इन्होंने संस्थानों और संसाधनों पर कर लिया कब्जा: अखिलेश यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये पीडीए समाज के 65 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सभी नेताओं ने एक स्वर में उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बनाने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और अपनी जिन्दगी अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरजीत सिंह खण्डसाल के नेतृत्व में आये सभी नेता अलग-अलग जिलों में अपने संगठन चलाते है। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर आए हुए सभी नेताओं का आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर मौजूद लोगों को सम्बोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लूट का गैंग हैं। इसने संस्थानों और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। भाजपा के झूठ की सीमा नहीं है। यह सबसे झूठी पार्टी है। लोगों के साथ अन्याय और उत्पीड़न भाजपा का एजेन्डा है। इस सरकार में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा लोगों के अधिकार छीन रही है। वोट की चोरी की। चुनावी प्रक्रिया पर डकैती डाला है। जनता के वोट की लूट की। आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह फिर एक बार आजादी का चुनाव है। संविधान और अधिकार बचाने का चुनाव है।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी की भागीदारी रहेगी। सभी को न्याय और सम्मान मिलेगा। प्रदेश में अवरूद्ध हुए विकास के कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केन्द्र की भाजपा सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। केन्द्र सरकार ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। विदेश नीति फेल हो गयी है। भाजपा सरकार बडे़-बडे़ दावे करती थी कि दुनिया में डंका बज रहा है लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कोई देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। आपरेशन सिन्दूर के दौरान हमारी सेना मजबूती से लड़ाई लड़ी। सेना पीओके ले लेती लेकिन केन्द्र सरकार ने चूक कर दी।

उन्होंने आगे कहा, चीन हमारे देश की सीमा के लिए खतरा है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन ने हमारी सीमा पर घुसपैठ किया। बाजार पर कब्जा कर रहा है। चीन भारत में अपने सामान बेच रहा है लेकिन खाद बनाने के लिए कच्चा माल नहीं दे रहा है। प्रदेश में खाद का संकट है। किसान खाद के लिए लाइनों में लगा है। धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। किसानों को खाद के बदले पुलिस की लाठियां मिल रही है। खाद नहीं मिली तो फसलों की उपज पर बुरा असर पडे़गा। किसानों को खाद की जरूरत है। सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की, अगर चीन से खाद नहीं मिल रही है तो सरकार को दूसरे देश से लेनी चाहिए, भले महंगी मिले।

अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार को अपना बाजार मजबूत करना चाहिए। भाजपा की केन्द्र और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गयी है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार स्कूल बंद कर रही है। शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें अकेले उत्तर प्रदेश में है। भाजपा सरकार नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। नौकरियां खत्म कर रही है। आउटसोर्स और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश को एक विजन दिया था। विकास का नया रास्ता दिखाया। एक्सप्रेस वे बनाये, किसानों के लिए मंडियां बनाई। नदियां साफ रहे उसके लिए रिवरफ्रंट बनाया। किसानों को सुविधाएं दी।

इस मौके पर सतीश भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपनी जिन्दगी अपना दल, गाजियाबाद, राम आसरे पाल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी कानपुर उ0प्र0, केवट राम धनी बिन्द राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मानव समाज पार्टी, देवशरण यादव प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा दलित विकास महासंघ, जी0पी0 जायसवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधीयन पीपुल्स पार्टी लखनऊ, साहू अक्षय भाई सलाहकार गांधीयान पीपुल्स पार्टी लखनऊ, राजीव रत्न कश्यप राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, अब्दुल हलीम सलमानी, श्रीकान्त साहू अध्यक्ष अति पिछड़ा समाज महासभा गोरखपुर, चुन्नी लाल प्रजापति सदस्य केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डल राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी अयोध्या, अमोद राठौर एडवोकेट चेयरमैन कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एवं राईट काउन्सिंल महामंत्री राठौर सभा उ0प्र0 लखनऊ, श्री कांत गुप्ता साहू, डा0 तेजपाल तोमर, शिवा गुप्ता, अभिषेक यादव, रीता गुप्ता आदि मौजूद रहे।