BMC Elections : बीजेपी में संगठन में किया बड़ा फेरबदल, मुंबई यूनिट में 4 नए महासचिव नियुक्त किए

मुंबई। महाराष्ट्र में जनवरी में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी (BJP) ने चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फेरबदल किया है। बीजेपी (BJP) ने अपनी मुंबई इकाई (Mumbai Unit) में चार नए महासचिव नियुक्त किए हैं। बीजेपी (BJP) ने राजेश शिरवाडकर, गणेश खापरकर, आचार्य पवन त्रिपाठी और श्वेता पारुलेकर को मुंबई भाजपा (BJP) के महासचिव के रूप में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।