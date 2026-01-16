  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. BMC Elections Result 2026 Live : महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की लहर, ठाकरे ब्रदर्स की सेना पस्त, शिंदे मजबूत

BMC Elections Result 2026 Live : महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की लहर, ठाकरे ब्रदर्स की सेना पस्त, शिंदे मजबूत

महाराष्ट्र में बीएमसी (BMC)  और अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव के नतीजों का ऐलान शुरू हो गया है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बंपर बढ़त बना ली है। बता दें कि बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव गुरुवार को हुए थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। महाराष्ट्र में बीएमसी (BMC)  और अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव के नतीजों का ऐलान शुरू हो गया है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बंपर बढ़त बना ली है। बता दें कि बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव गुरुवार को हुए थे। खास बात है कि बीएमसी (BMC)  में करीब 9 साल के बाद चुनाव हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 2026 के चुनावों ने 2017 में हुई वोटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

पढ़ें :- मंत्री प्रियांक खड़गे का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- भाजपा के भीतर नेतृत्व की भारी कमी

सभी की नजरें सबसे अमीर निकाय बीएमसी के नतीजों पर टिकी हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी (BMC) पर शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला है। BMC में 227 सीट के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस महानगरपालिका का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपये है। मुंबई को छोड़कर, अन्य सभी शहरी निकायों में बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली है।

महाराष्ट्र के एक हजार वार्डों के रुझान सामने आ चुके हैं। ताजा आंकड़े बता रहे हैं

भाजपा- 531

शिवसेना- 158

पढ़ें :- बीएमसी चुनाव मतगणना के दौरान राहुल गांधी ने पोस्ट कर चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- वोट चोरी राष्ट्र विरोधी कार्य

कांग्रेस- 152

एनसीपी- 74

शिवसेना यूबीटी- 74

एनसीपी एसपी- 10

AIMIM- 25

पढ़ें :- BMC Elections Result : वोटों की गिनती के बीच शिवसेना UBT ने चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप, संजय राऊत बोले- EC हमारी बात सुनने को तैयार नहीं

मनसे- 6

वीबीए- 1

अन्य- 136

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन वीक पर ​सिनेमाघरों में होगी रिलीज

शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म ओ रोमियो का नया पोस्टर रिलीज, वैलेंटाइन...

रामायण के गाने कम्पोज करने के सवाल पर एआर रहमान बोले- छोटी सोच से ऊपर उठना चाहिए, उनका धर्म भी वही सिखाता है, हर अच्छी चीज की कद्र करो

रामायण के गाने कम्पोज करने के सवाल पर एआर रहमान बोले- छोटी...

मंत्री प्रियांक खड़गे का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- भाजपा के भीतर नेतृत्व की भारी कमी

मंत्री प्रियांक खड़गे का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- भाजपा के भीतर...

पूर्व राष्ट्रपति को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, न्याय में बाधा डालने के आरोप में दोष सिद्ध

पूर्व राष्ट्रपति को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा,...

BMC Elections Result 2026 Live : महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की लहर, ठाकरे ब्रदर्स की सेना पस्त, शिंदे मजबूत

BMC Elections Result 2026 Live : महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की...

VIDEO: बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार का घर फिर आग के हवाले! जांच में जुटी पुलिस, पीड़ित परिवार ने दिया ये बयान

VIDEO: बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार का घर फिर आग के हवाले!...