  BMW 3 Series LWB, M340i '50 Jahre' : बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ के 50 साल पूरे , स्वर्ण जयंती पर जाह्रे संस्करण लॉन्च

बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए, ब्रांड ने दुनिया भर में इस कार के स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च किए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

BMW 3 Series LWB, M340i ’50 Jahre’ :  बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए, ब्रांड ने दुनिया भर में इस कार के स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च किए हैं। भारत में, ब्रांड ने बीएमडब्ल्यू 330Li M स्पोर्ट ’50 Jahre’ एडिशन और बीएमडब्ल्यू M340i ’50 Jahre’ एडिशन लॉन्च किए हैं।

दोनों मॉडल 50 इकाइयों तक सीमित
दोनों मॉडल कंपनी के चेन्नई स्थित प्लांट में स्थानीय रूप से उत्पादित किए जाते हैं, और 330Li और M340i की उपलब्धता केवल 50 इकाइयों तक सीमित है।

एक्ज़ीक्यूटिव सेडान श्रेणी
BMW 02 सीरीज़ के उत्तराधिकारी के रूप में 1975 में पहली बार पेश की गई, BMW 3 सीरीज़ सात पीढ़ियों तक विकसित हुई है। यह मॉडल रेंज वैश्विक बिक्री में अग्रणी प्रीमियम वाहनों में से एक बन गई है और इसने उस कार की नींव रखी जिसे हम अब कॉम्पैक्ट एक्ज़ीक्यूटिव सेडान श्रेणी के रूप में जानते हैं।

1:18 स्केल मॉडल
बीएमडब्ल्यू के आनलाइन स्टार के माध्यम से बुक किया जा सकता है। बीएमडब्ल्यू M340i ’50 जाह्रे’ संस्करण खरीदने वाले ग्राहकों को प्रतिष्ठित बीएमडब्ल्यू 3.0 CSL का 1:18 स्केल मॉडल भी मिलेगा।

 कीमत
कीमत की बात करें तो BMW 330LI M स्पोर्ट ’50 Jahre’ एडिशन की कीमत 64 लाख रुपये है, जबकि BMW M340i ’50 Jahre’ एडिशन 79.6 लाख रुपये (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है।

रंग विकल्प
BMW 330Li M स्पोर्ट ’50 Jahre’ एडिशन तीन रंग विकल्पों मिनरल व्हाइट, स्काईस्क्रेपर ग्रे और M कार्बन ब्लैक में उपलब्ध है और लेदर वर्नास्का कॉन्यैक, ब्लैक अपहोल्स्ट्री के साथ आता है। M340i ’50 Jahre’ एडिशन द्रविड़ ग्रे, ब्लैक सैफायर, फायर रेड मेटैलिक और आर्कटिक रेस ब्लू रंगों में उपलब्ध है। अंदर, इसमें लेदर वर्नास्का ब्लैक अपहोल्स्ट्री है जिस पर विशेष M हाइलाइट्स हैं।

 

