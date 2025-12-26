बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान बांग्लादेश में आज मतदाता के तौर पर कराएंगे पंजीयन

  1. हिन्दी समाचार
बीएनपी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman, Acting Chairman of BNP) ने इस हत्या के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और न्याय दिलाने का वादा किया। हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसा तभी हो सकता है, जब उनकी पार्टी 2026 में होने वाले आम चुनाव में जीत हासिल करेगी।

17 साल बाद लंदन से लौटे तारिक रहमान के बांग्लादेश आते ही देश में सियासी तापमान बढ़ गया है। बीएनपी के कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान शुक्रवार को जियाउर्रहमान की कब्र पर जाएंगे। इसी के साथ जुमे की नमाज में भी शामिल होंगे। इसके बाद रहमान आज राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा भी करेंगे।

बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान (BNP chief Tarique Rahman) शुक्रवार को मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराएंगे। उन्हें आज ही पहचान पत्र दिए जाने की संभावना है। रहमान शनिवार को बोगुरा-6 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र लेंगे। यह आगामी संसदीय चुनावों में उनके सियासी मैदान में उतरने की ओर बड़ा इशारा है।

 

