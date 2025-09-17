The Bads Of Bollywood: आर्यन खान के काम पर इम्प्रेस हुए बॉबी देओल , बोले ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं वो…

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान अपने डेब्यू सीरीज ‘ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें की आर्यन खान ने कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी इस सीरीज का प्रीव्यू वीडियो रिलीज किया था। उन्होंने अपनी सीरीज के सभी कास्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था. इसके बाद से ही आर्यन खान समेत सीरीज की पूरी कास्ट प्रमोशन में जुटी हुई है।

हाल ही में इस सीरीज के स्टार ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बतौर डायरेक्टर आर्यन खान की काफी तारीफ की। आइए जानते हैं की आर्यन खान को लेकर स्टार कास्ट ने क्या कुछ कहा

बता दें इस स्टार कास्ट इंटरव्यू में एक्टर बॉबी देओल ने आर्यन खान की तारीफ करते हुए कहा कि आर्यन खान हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं. ये बात हमे तभी पता चली जब हमने उसे सेट पर देखा. वो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक वो एक्टर वो नहीं करवा लेता जो वो चाहता है. उसकी ये क्वालिटी काफी अच्छी है. इसके साथ ही उन्हें अपने काम को लेकर काफी क्लियरिटी है. कई बार ऐसा होता है कि कई डायरेक्टर्स को क्लियरिटी नहीं होती कि उन्हें एक्टर से क्या करवाना है. इसकी वजह एक्टर्स भी अपने काम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आर्यन अपने काम को लेकर काफी क्लियर हैं. इसके साथ ही वह बहुत रिलेक्स और काम भी हैं.