  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार टीवी पर करने जा रहे हैं कमबैक, शो का प्रोमो रिलीज

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार टीवी पर करने जा रहे हैं कमबैक, शो का प्रोमो रिलीज

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Bollywood actor Akshay Kumar) लंबे समय बाद टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। वो सोनी टीवी पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून नाम का शो (Wheel of Fortune show) लेकर आ रहे हैं। मेकर्स ने इसका प्रोमो रिलीज कर दिया है। करीब 60 देशों में पॉपुलर ये रिएलिटी शो अब इंडिया में भी शुरू होने जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Bollywood actor Akshay Kumar) लंबे समय बाद टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। वो सोनी टीवी पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून नाम का शो (Wheel of Fortune show) लेकर आ रहे हैं। मेकर्स ने इसका प्रोमो रिलीज कर दिया है। करीब 60 देशों में पॉपुलर ये रिएलिटी शो अब इंडिया में भी शुरू होने जा रहा है। होस्ट अक्षय इसमें हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स को मालामाल करेंगे। व्हील ऑफ फॉच्यून शो (Wheel of Fortune show) में अक्षय कुमार अपने तीस मार खां वाले अवतार में हैं।

पढ़ें :- Video-अक्षय कुमार ने फैंस को क्रिसमस के मौके पर दिया बड़ा गिफ्ट,वीडियो पोस्ट कर ‘वेलकम टू द जंगल’ की दिखाई झलक

मजेदार प्रोमो में दिखाया गया है कि करोड़ों की जायदाद को मालिक ने अपने बेटे राम नहीं, नौकर रामू के नाम कर दिया है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि जब मालिक वसीयत में अपने बेटे का नाम लिख रहे थे, तब नौकर रामू ने राम में ऊ की मात्रा लगाकर उसे रामू बना दिया। और फिर मालिक गुजर गए। रामू अब नौकर से मालिक बन गया है। अक्षय कहते हैं, एक ऊनेही बदल दिया सबकुछ। शब्दों की कारीगरी कर सकती है जादूगरी। अब मैटर करेगा हर एक अक्षर, जब घूमेगा जादू का चक्कर।

व्हील ऑफफॉर्च्यून (Wheel of Fortune show)  जल्द आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट पर। शो होस्ट करने के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा, व्हील ऑफफॉर्च्यून दुनिया भर में लाखों लोगों का पसंदीदा शो रहा है। मैं इसके भारतीय संस्करण को यहां के दर्शकों के सामने पेश करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। इसकी मल्टी जेनरेशनल अपील और पहेलियां सुलझाने का रोमांच इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बना चुका है, और मुझे विश्वास है कि भारतीय दर्शक भी इसका भरपूर आनंद लेंगे। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी एलआईवी की संयुक्त पहुंच के साथ, व्हील ऑफफॉर्च्यून इंडिया दर्शकों को विभिन्न प्लेटफार्मों पर पहले से कहीं अधिक आकर्षित करेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार टीवी पर करने जा रहे हैं कमबैक, शो का प्रोमो रिलीज

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार टीवी पर करने जा रहे हैं कमबैक, शो...

नेशनल अवॉर्ड विजेता संगीतकार हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, मदद करने के चक्कर में फंस गए जीवी प्रकाश

नेशनल अवॉर्ड विजेता संगीतकार हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, मदद करने के...

शहनाज गिल, बोलीं- ‘कभी भी अपना कमजोर पक्ष किसी को मत दिखाओ' यहां सब राक्षस हैं...

शहनाज गिल, बोलीं- ‘कभी भी अपना कमजोर पक्ष किसी को मत दिखाओ'...

बंगाली एक्ट्रेस पर्णो मित्रा बीजेपी छोड़ आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में होंगी शामिल

बंगाली एक्ट्रेस पर्णो मित्रा बीजेपी छोड़ आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल...

Merry Christmas 2025 : बॉलीवुड सेलेब्स ने कुछ यूं मनाया क्रिसमस, तमन्ना ने सजाया ट्री,कृति शेट्टी ने क्रिसमस के मौके पर दिए शानदार पोज

Merry Christmas 2025 : बॉलीवुड सेलेब्स ने कुछ यूं मनाया क्रिसमस, तमन्ना...

स्टेटमेंट एडिट करने पर शिल्पा शिंदे ने पत्रकारों को खरी-खोटी सुनाई, बोलीं-शर्म नहीं आती? किसी के साथ इतना गंदा करके अपने घर चलाते हैं, भीख मांगोगे ...

स्टेटमेंट एडिट करने पर शिल्पा शिंदे ने पत्रकारों को खरी-खोटी सुनाई, बोलीं-शर्म...