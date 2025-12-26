बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार टीवी पर करने जा रहे हैं कमबैक, शो का प्रोमो रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Bollywood actor Akshay Kumar) लंबे समय बाद टीवी पर कमबैक कर रहे हैं। वो सोनी टीवी पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून नाम का शो (Wheel of Fortune show) लेकर आ रहे हैं। मेकर्स ने इसका प्रोमो रिलीज कर दिया है। करीब 60 देशों में पॉपुलर ये रिएलिटी शो अब इंडिया में भी शुरू होने जा रहा है। होस्ट अक्षय इसमें हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स को मालामाल करेंगे। व्हील ऑफ फॉच्यून शो (Wheel of Fortune show) में अक्षय कुमार अपने तीस मार खां वाले अवतार में हैं।

मजेदार प्रोमो में दिखाया गया है कि करोड़ों की जायदाद को मालिक ने अपने बेटे राम नहीं, नौकर रामू के नाम कर दिया है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि जब मालिक वसीयत में अपने बेटे का नाम लिख रहे थे, तब नौकर रामू ने राम में ऊ की मात्रा लगाकर उसे रामू बना दिया। और फिर मालिक गुजर गए। रामू अब नौकर से मालिक बन गया है। अक्षय कहते हैं, एक ऊनेही बदल दिया सबकुछ। शब्दों की कारीगरी कर सकती है जादूगरी। अब मैटर करेगा हर एक अक्षर, जब घूमेगा जादू का चक्कर।

व्हील ऑफफॉर्च्यून (Wheel of Fortune show) जल्द आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट पर। शो होस्ट करने के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा, व्हील ऑफफॉर्च्यून दुनिया भर में लाखों लोगों का पसंदीदा शो रहा है। मैं इसके भारतीय संस्करण को यहां के दर्शकों के सामने पेश करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। इसकी मल्टी जेनरेशनल अपील और पहेलियां सुलझाने का रोमांच इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बना चुका है, और मुझे विश्वास है कि भारतीय दर्शक भी इसका भरपूर आनंद लेंगे। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी एलआईवी की संयुक्त पहुंच के साथ, व्हील ऑफफॉर्च्यून इंडिया दर्शकों को विभिन्न प्लेटफार्मों पर पहले से कहीं अधिक आकर्षित करेगा।