बॉलीवुड अभिनेता संजय खान की पत्नी का 81 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता संजय खान (Sanjay Khan) की पत्नी ज़रीन कतरक (Zarine Katrak) का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। शुक्रवार सुबह मुंबई स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ज़रीन के परिवार में उनके पति और बच्चे सुज़ैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और ज़ायेद खान हैं।

ज़रीन कतरक कौन थीं?

ज़रीन कतरक (Zarine Katrak) एक प्रसिद्ध मॉडल, अभिनेत्री और इंटीरियर डिज़ाइनर थीं। जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में अपनी पहचान बनाई। अपनी अद्भुत सुंदरता और संतुलन के लिए जानी जाने वाली, वह उन शुरुआती चेहरों में से थीं । जिन्होंने भारत के फैशन और विज्ञापन उद्योग को आकार देने में मदद की। ज़रीन हिंदी फिल्मों में भी दिखाई दीं, जिनमें तेरे घर के सामने (1963) जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएँ थीं, जहाँ उन्होंने देव आनंद के साथ अभिनय किया था। हालाँकि, वह अभिनेता-निर्देशक संजय खान (Actor-Director Sanjay Khan) से अपनी शादी के लिए अपनी ऑन-स्क्रीन उपस्थिति से परे जानी जाती थीं। यह जोड़ा 1960 के दशक के अंत में मिला और अंततः शादी कर ली, जो बॉलीवुड के सामाजिक हलकों में सबसे ग्लैमरस जोड़ियों में से एक बन गया। अपने जीवन के आसपास की चकाचौंध के बावजूद, ज़रीन ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहीं और अपने परिवार और घर पर ध्यान केंद्रित किया।

अपनी सार्वजनिक पहचान से परे, ज़रीन को उनकी शान, कलात्मक संवेदनशीलता और व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों के बीच अनुग्रह बनाए रखने की ताकत के लिए सराहा गया था। 2021 में, सुज़ैन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी माँ के साथ तस्वीरें साझा करने के लिए अपने इंस्टाग्राम हैंडल का सहारा लिया। लिखा कि मजबूत महिलाएं पीड़ित नहीं बनतीं, वे खुद को दयनीय नहीं बनातीं, उनके दिलों में तूफान आ सकता है, फिर भी उनकी मुस्कान प्यार और क्षमा से भरी होगी। बात यह है कि वे पूरी तरह से जीवन का आनंद लेती हैं और महसूस करती हैं कि कुछ भी शिकायत करने लायक नहीं है। मेरी मम्मी आप एक अनुग्रह और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए आपकी आभारी हूं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मां, आप मेरी सबसे पसंदीदा इंसान हैं। हमने यह सब आपसे सीखा है।