Bathing Video : बॉलीवुड एक्ट्रेस ने नहाते हुए शेयर किया वीडियो, फैंस बोले- समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो...

Bollywood actress shared a video of herself bathing, fans said – you have become even saltier after bathing in the sea…

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। फिल्म ‘कटहल’ (Film ‘Kathal’) में काम करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मेघा शुक्ला (Megha Shukla) अपने बोल्ड अंदाज (Bold Style) के लिए मशहूर हैं। वह आए दिन अपने बोल्ड वीडियोज (Bold Videos) और फोटोज से फैंस का ध्यान खींचती हैं। मेघा शुक्ला कई बार तो अपने बाथरूम से नहाते हुए इलक दिखाती हैं। अब उन्होंने समंदर में नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके फैंस को हैरान कर दिया है। मेघा शुक्ला (Megha Shukla)  के फैंस तो उनकी बोल्ड अदाओं को देखकर आहें भरने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं, एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है।

View this post on Instagram

 

A post shared by Megha Shukla (@megha8shukla)

मेघा शुक्ला का नहाने का वीडियो वायरल

मेघा शुक्ला (Megha Shukla)  इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। उनको इस प्लेटफॉर्म पर 13 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिसके चलते उनकी फोटोज और वीडियोज आते ही वायरल हो जाते हैं। मेघा शुक्ला ने एक बार फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। दरअसल, एक्ट्रेस ने समंदर में नहाते हुए वीडियो से शेयर किया और इस दौरान एक से बढ़कर बोल्ड अदाएं दिखा रही हैं। मेघा शुक्ला (Megha Shukla)  का वीडियो वायरल होते ही लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। उनके फैंस तो जमकर उनके दीवाने हो रहे हैं लेकिन तमाम यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है।

मेघा शुक्ला को लेकर आए ये कमेंट

मेघा शुक्ला (Megha Shukla) को लेकर एक फैन ने लिखा कि ‘पानी में आग लगा दी। एक फैन ने लिखा है, ‘जलपरी।’ एक फैन ने लिखा है, ‘समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। एक फैन ने लिखा है, ‘अशोका की करीना कपूर लग रही हो।’ वहीं, एक यूजर ने लिखा है, ‘इनको फर्क नहीं पड़ता है।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘ऐसे वीडियो क्यों शेयर करती हो?’ एक यूजर ने लिखा कि ‘शर्म कर लो।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘ये सब शोभा नहीं देता।

