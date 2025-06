गोल्डन बॉडीकॉन ड्रेस में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, फैंस बोले- Never Ever Delet

Sonal Chauhan Golden Look: एक्ट्रेस सोनल चौहान (Sonal Chauhan) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं। गोल्डन बॉडीकॉन ड्रेस (Golden Bodycon Dress) में सोनल का यह फोटोशूट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में सोनल चौहान गोल्डन शिमरी ड्रेस (Sonal Chauhan Golden Shimmery Dress) में नजर आ रही हैं, जो उनकी फिगर को खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट कर रही है।

View this post on Instagram A post shared by Sonal Chauhan (@sonalchauhan)

रेड बैकग्राउंड और सॉफ्ट लाइटिंग में खिंची गई इन तस्वीरों ने उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कैप्शन लिखा – “If you could delete one picture out of these, which one would you delete?” लेकिन फैंस का कहना है कि इन तस्वीरों में से कोई भी डिलीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सभी ‘Pure Gold’ हैं।

View this post on Instagram A post shared by Sonal Chauhan (@sonalchauhan)

एक यूजर ने कमेंट किया – “Are you kidding? This is pure gold. Never ever delete!” वहीं कई फैंस ने हार्ट और फायर इमोजी के साथ उनके इस लुक की जमकर तारीफ की है. ड्रेस के साथ-साथ सोनल के मेकअप, हेयर और ज्वेलरी की भी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने अपने लुक को ईयररिंग्स, एक हाथ में ब्रैसलेट और सॉफ्ट कर्ल हेयरस्टाइल के साथ कम्प्लीट किया है। यह फोटोशूट Farazdak Studio द्वारा शूट किया गया है और ड्रेस @sonaakshiraaj की है, ज्वेल्स @sehgaljewels, हेयर @chettiarqueensly और शूज़ @ginashoesofficial की हैं।

View this post on Instagram A post shared by Sonal Chauhan (@sonalchauhan)

सोनल चौहान का सिजलिंग अवतार: सोनल चौहान का यह ग्लैमरस अवतार एक बार फिर यह साबित करता है कि वह सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं।