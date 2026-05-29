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Bollywood, Spiritual Change: मशहूर टेलिविज़न एक्ट्रेस ईशा सिंह ने महाशिवरात्रि पर छोड़ा हमेशा के लिए नॉनवेज, हुई शिव भक्ति में लीन

मनोरंजन जगत की चमक—धमक और ग्लैमर के बीच एक मशहूर अभिनेत्री ईशा सिंह के जीवन में बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आया है। इस बदलाव ने उनके फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस अभिनेत्री ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नॉनवेज को हमेशा के लिए त्याग दिया और भगवान शिव की अनन्य भक्त बन गई।

By Sushil Sah 
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मुंबई। मनोरंजन जगत की चमक—धमक और ग्लैमर के बीच एक मशहूर अभिनेत्री ईशा सिंह के जीवन में बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आया है। इस बदलाव ने उनके फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस अभिनेत्री ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नॉनवेज को हमेशा के लिए त्याग दिया और भगवान शिव की अनन्य भक्त बन गई। आज उन्हें नॉनवेज छोड़े हुए पूरे पांच साल हो चुके हैं। इस फैसले के बाद से अभिनेत्री के जीवन जीने के तौर-तरीकों में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है।

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महाशिवरात्रि पर कैसे बदला जीवन?

सूत्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि की पूजा और अनुष्ठान के दौरान इस अभिनेत्री को एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हुई। अपनी आधुनिक जीवनशैली और मांसाहारी व्यंजनों की शौकीन रहीं इस एक्ट्रेस ने महादेव के समक्ष खड़े होकर स्थायी रूप से शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाने का संकल्प लिया। उन करीबियों का कहना है कि यह केवल एक दिन का व्रत नहीं था, बल्कि अंदरूनी चेतना के कारण लिया गया एक बड़ा फैसला था। अपनी व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बीच भी अब अभिनेत्री ने दैनिक ध्यान, शिव पुराण का पाठ और मंदिर दर्शन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है।

‘शिव तत्व’ को किया आत्मसात

अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन सात्विक जीवन की ओर कदम बढ़ाना मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ था। साथ ही उन्होंने इसे “आत्मा की शुद्धि” बताया। उन्होंने कहा कि नॉनवेज छोड़ना सिर्फ खाने से जुड़ा फैसला नहीं है बल्कि यह सभी जीवों के प्रति करुणा और दया भाव रखने की शुरुआत है, जो कि शिव की शिक्षाओं का मूल आधार है। हांलाकि, यह बदलाव भारतीय फिल्म जगत में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मोंनी रॉय जैसी अभिनेत्रियां भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी आस्था को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रह चुकी हैं। जिससे प्रेरित होकर कई युवा सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

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इंडस्ट्री और फैंस की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद से फैंस लगातार एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं। लोग उनके इस साहसिक और पवित्र फैसले की सराहना कर रहे हैं। फिल्म सेट पर उनके साथ काम करने वाले साथी कलाकारों ने बताया कि अभिनेत्री के व्यवहार और काम करने के अंदाज में अब पहले से कहीं अधिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। जानकारों का मानना है कि भागदौड़ और मानसिक तनाव से भरी ग्लैमर की दुनिया में, इस तरह का कदम यह साबित करता है कि आंतरिक शांति के लिए आज भी लोग वैदिक और सात्विक परंपराओं की ओर रुख कर रहे हैं।

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