सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर दिखेंगी तमन्ना भाटिया, जाने कब रिलीज होगी उनकी फिल्म VVAN

नई दिल्ली। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने उन खास मौकों के बारे में बताया है जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में महिला एक्टर्स को मिल रहे हैं। तमन्ना ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर खुशी ज़ाहिर की और कहा कि मैं अपने सभी प्रोजेक्ट्स के एक-एक करके रिलीज़ होने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। यह बहुत दिलचस्प है कि ज़्यादातर एक्टर्स को और शायद खासकर महिला एक्टर्स को इस तरह का मौका नहीं मिलता। मेरे करियर को 21 साल हो गए हैं और मुझे अब भी ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से शुरुआत कर रही हू।

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मिली ज़बरदस्त स्वीकार्यता पर भी खुशी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि एक एक्टर के तौर पर, मुझे भी एक नई ताज़गी का एहसास हो रहा है। मुझे लगता है कि दर्शक भी लगातार मेरे प्रति बहुत प्यार दिखा रहे हैं और उन्होंने मुझे बहुत ही गर्मजोशी से अपनाया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुझे भारत के दक्षिणी हिस्से में बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता मिली है। लेकिन भारत के बाकी हिस्सों से मुझे जिस तरह का प्यार मिल रहा है वह मेरे लिए सच में बहुत रोमांचक है और साथ ही बहुत ही विनम्र करने वाला अनुभव है। इसलिए मैं लगातार ऐसे तरीके ढूंढ़ रही हूं, जिनसे मैं इस प्यार को वापस लौटा सकूं।” तमन्ना भाटिया बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में Oristar’ के आधिकारिक लॉन्च के मौके पर मौजूद थीं। यह Jayanta Lighting Innovation का एक नया ब्रांड है। Oristar की ब्रांड एंबेसडर के तौर पर जुड़ी तमन्ना के साथ Jayanta Group के डायरेक्टर मनीष गुप्ता और एक्टर रोहित रॉय भी मौजूद थे। एक आधुनिक और टेक्नोलॉजी पर आधारित ब्रांड के तौर पर पेश किया गया Oristar, घरों, दफ्तरों और इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद, बिजली बचाने वाले और खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए पंखे और बिजली के उपकरण देने का वादा करता है। काम के मोर्चे पर तमन्ना भाटिया अगली बार दीपक मिश्रा और अरुणाभ कुमार की फिल्म Vvan में नज़र आएंगी। एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​भी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म इस साल रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।