  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Bondi Beach Shootout : कैसे मौत बरसा रहे थे आतंकी? सामने आया ड्रोन वीडियो

Bondi Beach Shootout : कैसे मौत बरसा रहे थे आतंकी? सामने आया ड्रोन वीडियो

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सिडनी शहर (Sydney City) में स्थित बॉन्डी बीच (Bondi Beach) रविवार शाम उस समय दहशत में डूब गया, जब समुद्र तट पर अचानक कई राउंड गोलियां चलने की खबर सामने आई। इस खौफनाक घटनाक्रम का ड्रोन फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक गनमैन पुलिस से फायरिंग करने के बाद गोली लगने से नीचे गिर जाता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सिडनी शहर (Sydney City) में स्थित बॉन्डी बीच (Bondi Beach) रविवार शाम उस समय दहशत में डूब गया, जब समुद्र तट पर अचानक कई राउंड गोलियां चलने की खबर सामने आई। इस खौफनाक घटनाक्रम का ड्रोन फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक गनमैन पुलिस से फायरिंग करने के बाद गोली लगने से नीचे गिर जाता है। फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि गनमैन सामने की दिशा में फायर करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक सफेद वैन के पीछे एक व्यक्ति जान बचाने के लिए झुकता हुआ दिखता है। उस व्यक्ति की सफेद शर्ट खून से सनी हुई प्रतीत होती है, जो हालात की गंभीरता को और डरावना बना देती है।

पढ़ें :- VIDEO-ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर गोलीबारी कम से कम 10 लोगों की मौत , दो हमलावार गिरफ्तार,पुलिस ऑपरेशन जारी

पढ़ें :- IND vs AUS: ICU में एडमिट हुए श्रेयश अय्यर , सिडनी मैच के दौरान हुए चोटिल

खबरों के मुताबिक बीच पर 2000 लोगों की मौजूदगी के बीच ये हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस गाड़ियां इलाके में पहुंचीं और सैकड़ों लोग डर के मारे समुद्र तट से भागते नजर आए। बॉन्डी इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने करीब 50 गोलियों की आवाज सुनी और कैंपबेल परेड के पास कई लोगों को जमीन पर गिरा हुआ।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bondi Beach Shootout : कैसे मौत बरसा रहे थे आतंकी? सामने आया ड्रोन वीडियो

Bondi Beach Shootout : कैसे मौत बरसा रहे थे आतंकी? सामने आया...

Bondi Beach Shootout : त्यौहार मना रहे यहूदियों पर आतंकी हमला, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले- 'बदला लो ऑस्ट्रेलिया'

Bondi Beach Shootout : त्यौहार मना रहे यहूदियों पर आतंकी हमला, इजरायली...

VIDEO-ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर गोलीबारी कम से कम 10 लोगों की मौत , दो हमलावार गिरफ्तार,पुलिस ऑपरेशन जारी

VIDEO-ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर गोलीबारी कम से कम 10 लोगों की...

अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन मेस्सी पहुंचे मुंबई, अंडर-14 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ किया अभ्यास

अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन मेस्सी पहुंचे मुंबई, अंडर-14 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के...

 Huawei Mate X7 : फोल्डेबल फोन हुआवेई मेट एक्स7 हुआ लॉन्च, जानें कीमत और कैमरा, बैटरी

 Huawei Mate X7 : फोल्डेबल फोन हुआवेई मेट एक्स7 हुआ लॉन्च, जानें...

America: अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोगों की मौत, 9 घायल

America: अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोगों...