Bondi Beach Shootout : कैसे मौत बरसा रहे थे आतंकी? सामने आया ड्रोन वीडियो

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सिडनी शहर (Sydney City) में स्थित बॉन्डी बीच (Bondi Beach) रविवार शाम उस समय दहशत में डूब गया, जब समुद्र तट पर अचानक कई राउंड गोलियां चलने की खबर सामने आई। इस खौफनाक घटनाक्रम का ड्रोन फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक गनमैन पुलिस से फायरिंग करने के बाद गोली लगने से नीचे गिर जाता है। फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि गनमैन सामने की दिशा में फायर करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक सफेद वैन के पीछे एक व्यक्ति जान बचाने के लिए झुकता हुआ दिखता है। उस व्यक्ति की सफेद शर्ट खून से सनी हुई प्रतीत होती है, जो हालात की गंभीरता को और डरावना बना देती है।

Drone footage from the shootout at Sydney’s Bondi Beach. Follow: @AFpostpic.twitter.com/0tQ9yAZ4tn — AF Post (@AFpost) December 14, 2025

खबरों के मुताबिक बीच पर 2000 लोगों की मौजूदगी के बीच ये हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस गाड़ियां इलाके में पहुंचीं और सैकड़ों लोग डर के मारे समुद्र तट से भागते नजर आए। बॉन्डी इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने करीब 50 गोलियों की आवाज सुनी और कैंपबेल परेड के पास कई लोगों को जमीन पर गिरा हुआ।