  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. Box Office Collection : ‘हनुमान अंश’ और ‘मिर्जापुर-द मूवी’ के सामने ढेर हुई ‘हैवान’, जानें शनिवार की कमाई

Box Office Collection : ‘हनुमान अंश’ और ‘मिर्जापुर-द मूवी’ के सामने ढेर हुई ‘हैवान’, जानें शनिवार की कमाई

.बाली​बुड अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को रिलीज हो गई है। वहीं 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जानिए इन फिल्मों ने शनिवार को कितनी कमाई की है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। बाली​बुड अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ 11 सितंबर को रिलीज हो गई है। वहीं ‘मिर्जापुर द मूवी’ और ‘हनुमान अंश’ के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जानिए इन फिल्मों ने शनिवार को कितनी कमाई की है।

पढ़ें :- ‘हनुमान अंश’ पर सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के बाद अब इस राज्य में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म

‘हैवान’ की खराब शुरुआत

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ शुक्रवार 11 सितंबर को रिलीज हो गई है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले दिन फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं वीकएंड होने के बावजूद कल दूसरे दिन ‘हैवान’ 2.50 करोड़ का कारोबार कर पाई। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 5.51 करोड़ हो गया है।

‘मिर्जापुर द मूवी’ का जलवा बरकरार 

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ रिलीज के बाद से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए पूरे 9 दिन हो गए हैं। कल शनिवार को फिल्म ने वीकएंड का पूरा फायदा उठाया। कल 9वें दिन इसने 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 170.48 करोड़ का हो गया है। 

पढ़ें :- 'हनुमान अंश' के बाद अब संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर बनेगी 'राधा अंश', विराट-अनुष्का की बड़े पर्दे पर दिखेगी भक्ति?

बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर ‘हनुमान अंश’

फिल्म हनुमान अंश को थिएटर्स में रिलीज हुए पूरे 37 दिन हो गए हैं। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर है। अभी भी फिल्म सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई कर रही है। कल शनिवार को इसने 18.50 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 192.18 करोड़ का हो गया है। फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs AFG 1st T20I : आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आगाज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG 1st T20I : आज से भारत और अफगानिस्तान के...

सुपर-इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े खतरों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एंथ्रोपिक के CEO बोले- AI की रफ्तार लगाना होगा ब्रेक, मस्क-ऑल्टमैन सहमत

सुपर-इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े खतरों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच...

Petrol Diesel Price Today : घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियो ने तेल की नई कीमतों का किया ऐलान, चेक करें रेट

Petrol Diesel Price Today : घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियो ने तेल की...

UP News : सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नहीं बढ़ी सीटें, छह नए निजी कॉलेजों को मिली मान्यता

UP News : सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नहीं बढ़ी सीटें, छह नए...

Box Office Collection : 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर-द मूवी' के सामने ढेर हुई 'हैवान', जानें शनिवार की कमाई

Box Office Collection : 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर-द मूवी' के सामने ढेर...

यूपी चुनाव 2027 में क्या स्वाति सिंह की वापसी होने वाली है? सीएम योगी से इस मुलाकात के जानें क्या हैं सियासी मायने?

यूपी चुनाव 2027 में क्या स्वाति सिंह की वापसी होने वाली है?...