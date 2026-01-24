  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Braj Holi 2026 :  ब्रज में 40 दिनों तक चलेगा रंगों का महाउत्सव , जानें भक्तिमय रीति-रिवाज

Braj Holi 2026 :  ब्रज में 40 दिनों तक चलेगा रंगों का महाउत्सव , जानें भक्तिमय रीति-रिवाज

बसंत पंचमी के त्योहार से बृज की धरती पर 40 दिनों तक चलने वाले होली महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और मथुरा में मनाया जाने वाला यह लंबा होली उत्सव अपनी भक्तिमय रीति-रिवाज, जीवंत परंपराओं और गहरी सांस्कृतियों को जोड़ने के लिए जाना जाता है।

By अनूप कुमार 
