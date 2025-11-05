कभी स्वीटी तो कभी रश्मि बन ब्राजिलियन मॉडल ने 22 बार डाला वोट , Vote चोरी को लेकर राहुल गांधी ने फोड़ा हाईड्रोजन बम

  1. हिन्दी समाचार
कांग्रेस सांसद  नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले नई दिल्ली के AICC मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।राहुल ने गुरु नानक जी   जयंती के अवसर पर उनका  नाम लेकर  प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं जो बोलेने जा रहा हूं वो 100 प्रतिशत सच है। हम इस बार हरियाणा की बात करने जा रहे है । जैसे की ये बात आप सभी जानते हैं कि सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की बात कही गई। इससे साफ पता चल रहा था कांग्रेस हरियाणा में क्लीन स्वीप करने जा रही है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, एक व्यक्ति ने कई जगहों पर डाले वोट...राहुल गांधी ने प्रेस कॉफ्रेंस कर चुनाव आयोग को घेरा

राहुल ने दिखाई एक महिला की तस्वीर

प्रेस वार्ता के दौरान  उन्होंने बताया कि ये महिला एक ब्राजिलियन मॉडल है। इस महिला ने हरियाणा में 22 बार वोट डाला। इस महिला के कई नाम है। इस महिला ने स्वीटी, रश्मि, विमला और सुनीता नाम से 10 बूथों में वोट डाले। हरियाणा में ऐसे 25 लाख वोटों की चोरी हुई। हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 22000 वोटों से हारी थी। ये वोट चोरी बूथ स्तर पर नहीं हुई। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के आधार पर भी ये चोरी हुई है। वोटर लिस्ट में एक महिला ने 9 जगह वोट किए। वोट चोरी का ये ऑपरेशन सेंट्रेलाइजेशन था।

खुद दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी

राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 5,21,610 वोटर हैं। नकली फोटो वाले 1,24,00 वोटर हैं। हरियाणा में 8 में से एक वोट नकली। दो बूथ पर एक फोटो का 233 बार इस्तेमाल हुआ। हर वोटर लिस्ट में नाम और उम्र अलग-अलग है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने खुद जानकारी दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि द एच फाइल्स… मैं आज दोपहर 12 बजे एक और #VoterChori प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा, इसे लाइव देखें

पढ़ें :- ये कौन है मिस्ट्री गर्ल जो हरियाणा चुनाव में दिया 22 बार वोट? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप

 

