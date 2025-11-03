  1. हिन्दी समाचार
  3. Breaking News : श्रीलंका की नौसेना ने सीमा पार करने पर 35 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

Breaking News : श्रीलंका की नौसेना ने सीमा पार करने पर 35 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

मछली पकड़ने गए तमिलनाडु (TamilNadu) और पुडुचेरी (Puducherry) के 35 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना (Sri Lankan Navy) ने सीमा पार करके मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, एक देशी नाव और तीन मोटरबोट भी ज़ब्त कर ली गई हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
