Breaking News : श्रीलंका की नौसेना ने सीमा पार करने पर 35 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

मछली पकड़ने गए तमिलनाडु (TamilNadu) और पुडुचेरी (Puducherry) के 35 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना (Sri Lankan Navy) ने सीमा पार करके मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, एक देशी नाव और तीन मोटरबोट भी ज़ब्त कर ली गई हैं।
तमिलनाडु। मछली पकड़ने गए तमिलनाडु (TamilNadu) और पुडुचेरी (Puducherry) के 35 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना (Sri Lankan Navy) ने सीमा पार करके मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, एक देशी नाव और तीन मोटरबोट भी ज़ब्त कर ली गई हैं।
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் இருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் 35 பேர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், ஒரு நாட்டுப் படகு மற்றும் 3 விசைப்படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. #TamilNadu | #Puducherry pic.twitter.com/oYmRXxGeE3
— விகடன் (@vikatan) November 3, 2025