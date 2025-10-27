BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 5 किलो हेरोइन बरामद की, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (India-Pakistan International Border) पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) को एक बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ (BSF) ने पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजी गई 5.3 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये आंकी गई है।

सूत्रों ने बताया कि यह बरामदगी जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर (RS Pura Sector) में बीएसएफ (BSF) और पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन (Joint search operation) के दौरान की गई। बीएसएफ (BSF) के जवानों ने आज सुबह करीब 6 बजे भारतीय सीमा में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मंडराते हुए देखा। तुरंत अलर्ट जारी किया गया और इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी के दौरान जवानों को दो संदिग्ध पैकेट मिले। जब इनकी जांच की गई, तो इनमें से 5.3 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई।

बीएसएफ (BSF) के DIG ने बताया कि यह बरामदगी पाकिस्तान की ओर से भारत में नशे की खेप पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों की सतर्कता के कारण पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम हो गई है।