  3. BSNL ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किए दो जबर्दस्त प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलेगा ज्यादा डेटा

BSNL New Recharge Plan: बीएसएनएल भारत में अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर दूरसंचार कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए सिल्वर जुबली एफटीटीएच प्लान की घोषणा की है। कंपनी ने एक विशेष सिल्वर जुबली प्लान की भी घोषणा की है। इसके अलावा, बीएसएनएल ने एक बजट फ्रेंडली प्लान भी पेश किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

BSNL New Recharge Plan: बीएसएनएल भारत में अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर दूरसंचार कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए सिल्वर जुबली एफटीटीएच प्लान की घोषणा की है। कंपनी ने एक विशेष सिल्वर जुबली प्लान की भी घोषणा की है। इसके अलावा, बीएसएनएल ने एक बजट फ्रेंडली प्लान भी पेश किया है।

कंपनी के अनुसार, बीएसएनएल सिल्वर जुबली स्पेशल 225 रुपये वाले प्लान में यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉल, 2.5GB प्रतिदिन डेटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। इस प्लान की वैधता 30 दिनों की है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए बजट फ्रेंडली प्लान की भी घोषणा की है। 347 रुपये वाले इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल, प्रतिदिन 2GB डेटा, प्रतिदिन 100 SMS जैसे लाभ मिलते हैं, जबकि यह प्लान 50 दिनों की वैधता के साथ आता है।

हाल ही में, बीएसएनएल ने “गिफ्ट ए रिचार्ज” पहल की भी घोषणा की है, जिसके तहत यूजर्स अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को 199 रुपये या उससे अधिक का रिचार्ज उपहार में दे सकते हैं। उपयोगकर्ता बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें 2.5% की छूट भी मिल सकती है। यह ऑफर केवल 18 नवंबर 2025 तक ही वैध है। इसके अलावा, बीएसएनएल फाइबर बेसिक प्लान की कीमत 499 रुपये से घटाकर 399 रुपये कर दी गई है और यह रियायती कीमत पहले तीन महीनों के लिए लागू होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
