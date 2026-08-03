  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Budaun News : कासगंज-बरेली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, यात्रियों में मचा हड़कंप

Budaun News : कासगंज-बरेली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, यात्रियों में मचा हड़कंप

यूपी (UP) के बदायूं जिले (Budaun District) के बिनावर क्षेत्र में सोमवार सुबह कासगंज-बरेली पैसेंजर ट्रेन (Kasganj-Bareilly Passenger Train) के इंजन में अचानक आग लग गई। मालगांव हाल्ट स्टेशन (Malgaon Halt Station) के पास हुई इस घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। हालांकि, लोको पायलट की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से बड़ा रेल हादसा टल गया।

By santosh singh 
Updated Date

बदायूं। यूपी (UP) के बदायूं जिले (Budaun District) के बिनावर क्षेत्र में सोमवार सुबह कासगंज-बरेली पैसेंजर ट्रेन (Kasganj-Bareilly Passenger Train) के इंजन में अचानक आग लग गई। मालगांव हाल्ट स्टेशन (Malgaon Halt Station) के पास हुई इस घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। हालांकि, लोको पायलट की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से बड़ा रेल हादसा टल गया।

पढ़ें :- UP Assembly Monsoon Session : सीएम योगी ने विपक्ष से जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इंजन से धुआं निकलता देख लोको पायलट ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उसने बिना देर किए ट्रेन को रोक दिया और अपनी जान बचाने के लिए इंजन से नीचे कूद गया। देखते ही देखते इंजन से आग की लपटें उठने लगीं, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। समय रहते ट्रेन रुक जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। बोगियों से यात्री नीचे उतर आए।

लोको पायलट ने तत्काल रेलवे अधिकारियों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे का तकनीकी टीम और संबंधित अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। प्रारंभिक स्तर पर आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। इस दौरान ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यात्रियों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है।

आग के कारणों की जांच शुरू

रेलवे अधिकारियों ने इंजन में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग तकनीकी खराबी से लगी। या फिर किसी अन्य कारण से यह हादसा हुआ है। जांच दल सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने की सही वजह सामने आएगी।

पढ़ें :- प्रमोद तिवारी, बोले-राम मंदिर पूजा के दौरान मोदी जी की सीता कहां थीं? उनके इस बयान से गरमाया देश का राजनीतिक माहौल

रेल संचालन पर असर

इस घटना के चलते कुछ समय तक रेल संचालन भी प्रभावित हो रहा है। आसपास के स्टेशनों पर कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रोका गया है। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारी जल्द से जल्द ट्रैक को साफ कर यातायात बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति को सामान्य करने के लिए काम जारी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बृजभूषण शरण सिंह के बरी होते ही फूटा विनेश फोगाट का गुस्सा, बोलीं-'पूरा सिस्टम बचाने में लगा था...', हाईकोर्ट में देंगी चुनौती

बृजभूषण शरण सिंह के बरी होते ही फूटा विनेश फोगाट का गुस्सा,...

UP Assembly Monsoon Session : सीएम योगी ने विपक्ष से जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील

UP Assembly Monsoon Session : सीएम योगी ने विपक्ष से जनहित के...

UP Assembly Monsoon Session : यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, विपक्षी दलों ने 'चंदा चोर-गद्दी छोड़' के लहराए पोस्टर

UP Assembly Monsoon Session : यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, विपक्षी...

Budaun News : कासगंज-बरेली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, यात्रियों में मचा हड़कंप

Budaun News : कासगंज-बरेली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, चालक...

Women Wrestlers Harassment : राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के शोषण मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को किया बरी

Women Wrestlers Harassment : राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के शोषण...

सपा विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू सड़क हादसे में घायल, बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के समीप कारों की भिड़ंत

सपा विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू सड़क हादसे में घायल, बदायूं में...