  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. गंभीर अपराधों में संलिप्त भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके साझेदारी निभाई जाएगी: अखिलेश यादव

गंभीर अपराधों में संलिप्त भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके साझेदारी निभाई जाएगी: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि, देखना ये है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त इन भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके भाजपाई साझेदारी निभाई जाएगी?

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि, देखना ये है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त इन भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके भाजपाई साझेदारी निभाई जाएगी?

पढ़ें :- दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश नहीं बीजेपी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी की बनी रणनीति

दरअसल, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक न्यूज की दो वीडियो शेयर की है। साथ ही लिखा कि, इसे कहते हैं ‘ड्रोन और दूरबीन’ तले अंधेरा! दरअसल भाजपा सरकार का ये दावा परम झूठ है कि उप्र ‘माफ़िया मुक्त’ हो गया है, सच्चाई तो ये है कि माफ़िया ‘भाजपा युक्त’ हो गया है। देखना ये है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त इन भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके भाजपाई साझेदारी निभाई जाएगी?

बता दें कि, यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दो भाइयों को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब सुशील सिंह को रिमांड पर लिया, तो पूछताछ में उसके ड्रग्स माफिया होने की बात सामने आई। पुलिस ने सुशील की निशानदेही पर पट्टी इलाके से 34.10 ग्राम एमडी (ड्रग) बरामद की है, जिसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

पढ़ें :- कैसे पूरा होगा पीएम के 'स्वच्छ भारत मिशन' का सपना? जब कूड़ा निस्तारण के नाम पर सरकारी खजाने को लूट रही हैं कंपनियां
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लिव-इन रिलेशनशिप को बताया 'कुत्तों वाला कल्चर', सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

Video-कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लिव-इन रिलेशनशिप को बताया 'कुत्तों वाला कल्चर', सोशल...

गंभीर अपराधों में संलिप्त भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके साझेदारी निभाई जाएगी: अखिलेश यादव

गंभीर अपराधों में संलिप्त भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी...

Video : Google Map ने सहारनपुर में फिर दिया धोखा, कार सीधे तालाब में जा गिरी, दरवाजा तोड़ बाहर निकले लोग

Video : Google Map ने सहारनपुर में फिर दिया धोखा, कार सीधे...

Viral news: lucknow में 3 युवकों की क्रूरता देखकर लोग के काँप उठे रूह , कुत्ते को बाइक में बांधकर कई किमी दौड़ाया

Viral news: lucknow में 3 युवकों की क्रूरता देखकर लोग के काँप...

दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश नहीं बीजेपी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी की बनी रणनीति

दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश...

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम...