गंभीर अपराधों में संलिप्त भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके साझेदारी निभाई जाएगी: अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि, देखना ये है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त इन भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके भाजपाई साझेदारी निभाई जाएगी?

दरअसल, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक न्यूज की दो वीडियो शेयर की है। साथ ही लिखा कि, इसे कहते हैं ‘ड्रोन और दूरबीन’ तले अंधेरा! दरअसल भाजपा सरकार का ये दावा परम झूठ है कि उप्र ‘माफ़िया मुक्त’ हो गया है, सच्चाई तो ये है कि माफ़िया ‘भाजपा युक्त’ हो गया है। देखना ये है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त इन भाजपाइयों पर बुलडोज़र चलेगा या लूट में हिस्सेदारी करके भाजपाई साझेदारी निभाई जाएगी?

बता दें कि, यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दो भाइयों को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब सुशील सिंह को रिमांड पर लिया, तो पूछताछ में उसके ड्रग्स माफिया होने की बात सामने आई। पुलिस ने सुशील की निशानदेही पर पट्टी इलाके से 34.10 ग्राम एमडी (ड्रग) बरामद की है, जिसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।