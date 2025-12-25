अटल जी को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया : सीएम योगी

  1. हिन्दी समाचार
राम चंद्र भगवान और भारत माता के जयकारों के सीएम योगी ने अपना अपना भाषण शुरू करते हुए सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। सीएम योगी ने यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के देश के प्रति योगादानों को याद करते हुए कहा कि हम सबकी प्रेरणा के रूप में ये राष्ट्र नायक हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। राम चंद्र भगवान और भारत माता के जयकारों के सीएम योगी ने अपना अपना भाषण शुरू करते हुए सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। सीएम योगी ने यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के देश के प्रति योगादानों को याद करते हुए कहा कि हम सबकी प्रेरणा के रूप में ये राष्ट्र नायक हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा की बात कही थी। अब वही होते हुए देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देकर इस सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। यह शहर अपने देश की विभूतियों को उनका गौरव और सम्मान देता है।

सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने एक कवि, एक पत्रकार और एक सफल राजनेता के रूप में भारत को नेतृत्व दिया। यह राष्ट्र प्रेरणा का स्थल स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का भी अवसर है। सीएम योगी ने कहा कि आज हम सबके लिए गौरव का क्षण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र देश में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष किया था। भारत माता के महान सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार पर हमारी सरकार काम कर रही है। अटल जी के सपने को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आधुनिक भारत के शिल्पकार हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन लखनऊ की धरती पर हुआ है।

सीएम योगी ने कहा कि पीएम की प्रेरणा से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं तो कहीं न कहीं हम सबके प्ररेणा के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहार वाजपेयी का मार्गदर्शन रहा है।सीएम योगी ने कहा- श्यामा प्रसाद के सपने साकार हो रहे हैं। 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से ऊपर उठ गए हैं। पीएम मोदी की प्रेरणा से आज आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं। तीनों नेताओं का मार्ग दर्शन हमें नई प्रेरणा देता है। अटजी कहते थे। अंधेरा छंटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। भारत के उज्जवल विकास के लिए वह दृढ़ संकल्पित थे। अटलजी ने एक पत्रकार और विचारक के रूप में भारत को विजन दिया। नेतृत्व दिया। आज हमें उसे विकास के नए रूप में देख रहे हैं।

