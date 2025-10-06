सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग?

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) आज सिर्फ बिहार चुनाव की तारीखों का ही ऐलान किया। बल्कि सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर है। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें राजस्थान की अंटा, जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, पंजाब की तरणतारण, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल हैं।