  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग?

सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग?

चुनाव आयोग (Election Commission) आज सिर्फ बिहार चुनाव की तारीखों का ही ऐलान किया। बल्कि सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) आज सिर्फ बिहार चुनाव की तारीखों का ही ऐलान किया। बल्कि सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर है। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें राजस्थान की अंटा, जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, पंजाब की तरणतारण, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल हैं।

पढ़ें :- कांग्रेस प्रवक्ता का बड़ा बयान: आप को बताया भाजपा की बी पार्टी, कहा- केजरीवाल जाते है आरएसएस की शाखाओं में

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CJI पर सर्वोच्च न्यायालय में हुए हमले की निंदा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं, यह हमारे संविधान पर है हमला : सोनिया गांधी

CJI पर सर्वोच्च न्यायालय में हुए हमले की निंदा करने के लिए...

SC के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला लोकतांत्रिक इतिहास में चौंकाने वाली और खतरनाक नई गिरावट का प्रतीक : कांग्रेस

SC के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला लोकतांत्रिक इतिहास में चौंकाने...

देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि हमारे संविधान, न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर है हमला : प्रियंका गांधी

देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि हमारे संविधान, न्याय व्यवस्था और कानून...

सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग?

सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तारीखों का ऐलान, जानें...

Gold Price Today : 10 ग्राम सोना 2105 रुपये महंगा होकर 1.19 लाख पार, चांदी की कीमत 1.49 लाख रुपये प्रति किलो पहुंची

Gold Price Today : 10 ग्राम सोना 2105 रुपये महंगा होकर 1.19...

आप ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जानें किसको कहां से उतारा?

आप ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची...