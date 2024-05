गुजरात में अच्छे अफसरों को साइडलाइन कर खत्म किया जा रहा है उनका करियर,कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने राजकोट के एक गेम जोन में आग लगने से 31 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस गेम जोन में फायर सेफ्टी, आने-जाने के अलग रास्ते, आवासीय क्षेत्र से दूरी जैसे किसी भी सुरक्षा नियम का पालन नहीं किया गया था।

राजकोट में भयावह हादसा होने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं, छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर क्या साबित करना चाहती है सरकार ?

शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि राजकोट में इतना भयावह हादसा होने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। लोगों के जान-माल के सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन आज सरकार ही इसके साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि जब खुद बड़े-बड़े अधिकारियों का ही इस गेम जोन में आना-जाना हो, तो फिर छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर सरकार क्या साबित करना चाहती है?

