Cause of Fire in AC: इन दिनों एसी में आग लगने कई घटनाएं आयीं सामने, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां

Cause of Fire in AC: देश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, कई जगहों पर तापमान 50 डिग्री के पार जा चुका है और पंखे-कूलर ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में एसी का इस्तेमाल करना सबकी मजबूरी बन चुका है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में लगातार एसी में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जोकि कुछ गलतियों का नतीजा हैं। ऐसे में एसी का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं।