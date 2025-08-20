  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी का CCTV आया सामने , CMO के तरफ से बयान जारी

रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी का CCTV आया सामने , CMO के तरफ से बयान जारी

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) पर हमला उस वक्त हुआ, जब वह अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं। हमला करने वाला शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। दिल्ली के मंत्रियों का अरोप है कि वह लगातार सीएम आवास (CM Residence)  की निगरानी कर रहा था। अब आरोपी का एक वीडियो सामने आया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) पर हमला उस वक्त हुआ, जब वह अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं। हमला करने वाला शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। दिल्ली के मंत्रियों का अरोप है कि वह लगातार सीएम आवास (CM Residence)  की निगरानी कर रहा था। अब आरोपी का एक वीडियो सामने आया है।

पढ़ें :- भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के लोकतंत्र पर डाका डाला : अखिलेश यादव

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आरोपी शालीमार गार्डन में मौजूद सीएम आवास (CM Residence) तक रिक्शा से पहुंचा था। बाहर खड़े होकर उसने आसपास के वीडियो वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद वह सीएम के घर में दाखिल होने की कोशिश भी करने लगा।

दिल्ली CMO की तरफ से कहा गया है कि यह हमला जानबूझकर, सुनियोजित तरीके से किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि आरोपी लगातार सीएम के घर की निगरानी कर रहा था, उसमें करीब 24 घंटे तक निगरानी की और फिर जनसुनवाई में पहुंचकर हमला कर दिया।

हमलावर की पहचान राजेश सकरिया के रूप में हुई है, वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। उसकी मां भानु ने बताया कि राजेश कुत्तों का बहुत बड़ा प्रेमी है और दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय स्थलों में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से परेशान था। उसने इसी मामले का जिक्र कर घर से दिल्ली जाने की बात कही थी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश खुराना ने कहा कि बैठक में मौजूद एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला किया। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री की जांच की है। हम इस हमले की निंदा करते हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या यह हमला राजनीति से प्रेरित था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर कुछ कागज़ात लेकर मुख्यमंत्री के पास आया और उनसे बात करते हुए अचानक उन पर हमला कर दिया।

पढ़ें :- दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी का है गुजरात से कनेक्शन, जानें क्यों घटना को दिया अंजाम?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी का CCTV आया सामने , CMO के तरफ से बयान जारी

रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी का CCTV आया सामने ,...

Online Gaming Bill 2025 : केंद्र सरकार ने 'ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025' पेश किया, अब गेम खेलने वालों को नहीं, बल्कि कंपनियों को मिलेगी सजा

Online Gaming Bill 2025 : केंद्र सरकार ने 'ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025'...

राज्यपाल-सरकार रिश्ते पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- संविधान निर्माताओं का सपना, हकीकत से कितना दूर?

राज्यपाल-सरकार रिश्ते पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- संविधान...

CM Rekha Gupta पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर, आरोपी की मां ने बताया गुजरात से क्यों आया था दिल्ली

CM Rekha Gupta पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर, आरोपी की...

VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप, अखिलेश, बोले-भाजपा जाए तो तरक़्क़ी आए

VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का...

भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के लोकतंत्र पर डाका डाला : अखिलेश यादव

भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के...