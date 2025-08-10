Covid-19 Vaccine से परेशान शख्स ने CDC हेडक्वार्टर पर की अंधाधुंध फायरिंग, एक पुलिस अफसर की मौत

नई दिल्ली: अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 30 साल के शख्स ने अटलांटा में स्थित यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के हेडक्वार्टर पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। जांच अधिकारियों ने बताया है कि हमलावर कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) को अपनी डिप्रेशन और आत्महत्या की भावनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराता था।

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह घटना शुक्रवार देर शाम की है। कानून प्रवर्तन के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हमलावर, जिसका नाम पैट्रिक जोसेफ व्हाइट है, पांच बंदूकें लेकर आया था, जिसमें कम से कम एक लंबी बंदूक भी शामिल थी। उसने पहले CDC के हेडक्वार्टर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक दिया।

इसके बाद, वह सड़क के पार एक फार्मेसी (दवा की दुकान) पर गया और वहां से CDC की बिल्डिंग पर दर्जनों राउंड फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो डेकाल्ब काउंटी के पुलिस ऑफिसर डेविड रोज़ गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने अभी यह साफ नहीं किया है कि हमलावर पैट्रिक व्हाइट पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया या उसने खुद को गोली मार ली।

हमलावर का मकसद और बैकग्राउंड

इस मामले में एक बड़ा खुलासा तब हुआ जब हमलावर के पिता ने खुद पुलिस से संपर्क किया और अपने बेटे की पहचान संभावित शूटर के रूप में की। पिता ने बताया कि उनका बेटा अपने कुत्ते की मौत से बहुत परेशान था। साथ ही वह कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जुनून की हद तक गुस्से में था। उसका मानना था कि वैक्सीन ने उसे मानसिक रूप से बीमार कर दिया है।

व्हाइट का परिवार केनेसा, जॉर्जिया में रहता है, जो अटलांटा में CDC मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। व्हाइट की एक पड़ोसी ने भी बताया कि वह अक्सर बातचीत में वैक्सीन के प्रति अपना अविश्वास जताता था। पड़ोसी के मुताबिक, “वह बहुत बेचैन रहता था और उसका दृढ़ विश्वास था कि टीकों ने उसे और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, पड़ोसी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि व्हाइट इतना हिंसक कदम उठा सकता है।

राजनीतिक माहौल और CDC पर बढ़ता दबाव

इस हमले ने अमेरिका में वैक्सीन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस और सरकारी वैज्ञानिकों के प्रति बढ़ती शत्रुता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव (Health and Human Services Secretary) रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर, जो खुद वैक्सीन पर शक करने के लिए जाने जाते हैं, ने घटना पर दुख जताया। लेकिन CDC से निकाले गए कुछ पूर्व कर्मचारियों ने इस हिंसा के लिए केनेडी को भी जिम्मेदार ठहराया है और उनके इस्तीफे की मांग की है।

“फायर्ड बट फाइटिंग” (Fired But Fighting) नाम के एक समूह, जिसमें CDC से निकाले गए कर्मचारी शामिल हैं, ने कहा कि केनेडी विज्ञान और वैक्सीन सुरक्षा के बारे में लगातार झूठ फैलाकर CDC के कर्मचारियों को खलनायक बनाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इसी वजह से दुश्मनी और अविश्वास का माहौल बना है।

आपको बता दें कि केनेडी को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पद पर नियुक्त किया था। केनेडी ने वैक्सीन के खिलाफ अभियान चलाकर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। उन्होंने बच्चों को कोविड-19 का टीका देने को “आपराधिक मेडिकल कदाचार” तक कह दिया था। सचिव बनने के बाद भी उन्होंने वैज्ञानिकों की राय को कम महत्व दिया है और हाल ही में वैक्सीन विकास के लिए फंडिंग में 500 मिलियन डॉलर की कटौती का आदेश दिया है।

गोलीबारी से CDC कैंपस की कई इमारतों की खिड़कियों में बड़े-बड़े छेद हो गए

गोलीबारी से CDC कैंपस की कई इमारतों की खिड़कियों में बड़े-बड़े छेद हो गए हैं। इस कैंपस में हजारों लोग बीमारियों पर महत्वपूर्ण शोध करते हैं। कर्मचारियों को सोमवार को घर से काम करने की सलाह दी गई है।

CDC के सीनियर अधिकारियों ने कर्मचारियों को बताया है कि इस घटना के बाद सुरक्षा का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। एक ईमेल में कर्मचारियों से अपनी गाड़ियों से CDC के पुराने पार्किंग स्टिकर हटाने के लिए कहा गया है ताकि उनकी पहचान न हो सके।

शहीद अफसर 33 वर्षीय ऑफिसर डेविड रोज़ पूर्व मरीन थे। वह अफगानिस्तान में सेवा दे चुके थे। उन्होंने इसी साल मार्च में पुलिस अकादमी से ग्रेजुएशन किया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं, जिनमें से एक अभी अजन्मा है।