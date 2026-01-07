CES 2026 : ‘बेबी फूफू’ फैन स्ट्रोलर से जुड़कर बच्चों को देगा ठंडी हवा, इसमें हैं तीन एयरफ्लो मोड

नई दिल्ली: लास वेगास के टेक शो CES 2026 में बेबी फूफू नाम का एक पोर्टेबल बेबी फैन (Baby Fufu Fan) पेश किया गया है। यह खास तौर पर बच्चों के स्ट्रॉलर के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्ली जैसा दिखने वाला यह पंखा न केवल क्यूट है। CES 2026 में अजीब लेकिन प्यारे गैजेट्स के लिए मशहूर यूकाई इंजिनीयरिंग ने इस बार बच्चों के लिए एक खास प्रोडक्ट पेश किया है। कंपनी ने एक नया डिवाइस Baby FuFu पेश किया है जो एक पोर्टेबल बेबी फैन है, जिसे आसानी से स्ट्रोलर पर लगाया जा सकता है।

बच्चों के लिए पेश हुआ बेबी फूफू फैन

बेबी फूफू (Baby FuFu) को कंपनी के पहले ड्रिंक-कूलिंग गैजेट (Drink-Cooling Gadget) निकोजीता फूफू (Nikojita Fufu) से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है। यूकाई इंजिनीयरिंग के सीईओ शुन्सुके आओकी (Shunsuke Aoki, CEO of Youkai Engineering) के मुताबिक, कई यूजर्स ने बताया कि उनके बच्चे फूड कूलिंग फैन (Food cooling fan) से खेलना पसंद करते थे, जिससे बच्चों के लिए अलग फैन बनाने का विचार आया।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फैन के ब्लेड पूरी तरह ढके हुए हैं। इसमें एक स्लिट प्लेट दी गई है, जिससे छोटे से छोटे बच्चे की उंगलियां भी अंदर नहीं जा सकतीं। बिल्ली जैसी डिजाइन वाला यह फैन अपने हाथ और पैर के जरिए स्ट्रोलर के हैंडल से मजबूती से जुड़ जाता है।

ऑपरेट करना है बेहद आसान

पैरेंट्स बेबी फूफू का एंगल आसानी से बदल सकते हैं, ताकि हवा सीधे बच्चे के चेहरे या जरूरत के हिसाब से किसी और दिशा में दी जा सके। इसमें तीन एयरफ्लो मोड दिए गए हैं, जिन्हें एक ही बटन से कंट्रोल किया जा सकता है। चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट मिलता है।

यूकाई इंजिनीयरिंग की योजना बेबी फूफू को मिड-2026 में लॉन्च करने की है। यह प्रोडक्ट कंपनी के मीरीयम रोबोट की लाइनअप में शामिल होगा, जिसके लिए कंपनी ने क्राउडफंडिंग के जरिए अब तक 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जुटा ली है। टेक शो CES 2026 में जहां सैमसंग और एनवीडिया जैसी कंपनियां बड़े-बड़े एआई प्रोजेक्ट्स दिखा रही हैं, वहीं युकाई इंजीनियरिंग के ये छोटे और क्यूट गैजेट्स लोगों का दिल जीत रहे हैं।

CES 2026 का आयोजन लास वेगास में 4 से 9 जनवरी तक किया जा रहा है, जहां दुनिया भर की टेक कंपनियां अपने नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पेश कर रही हैं।