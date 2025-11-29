कर्नाटक में सुलझा कुर्सी का किस्सा: डीके शिवकुमार बोले-सीएम अगले कुछ दिनों में भी लंच या डिनर के लिए मेरे घर आएंगे

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में बीते कई दिनों से बवाल मचा हुआ था। इन सबके बीच शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आए। इन सबके बाद वहां पर चल रही सियासी सरगर्मी पर विराम लग गया। डीके शिवकुमार ने कहा कि, हम हाईकमान का पालन करते हैं।
नई दिल्ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में बीते कई दिनों से बवाल मचा हुआ था। इन सबके बीच शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आए। इन सबके बाद वहां पर चल रही सियासी सरगर्मी पर विराम लग गया। डीके शिवकुमार ने कहा कि, हम हाईकमान का पालन करते हैं। सीएम अगले कुछ दिनों में भी लंच या डिनर के लिए मेरे घर आएंगे। हम एक साथ जुड़े हैं और एक साथ काम किया है।
बैठक के बाद सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि उनके और शिवकुमार के बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, हम हाईकमान का पालन करते हैं। आज मेरी और मुख्यमंत्री की नाश्ते पर मुलाकात हुई। सीएम अगले कुछ दिनों में भी लंच या डिनर के लिए मेरे घर आएंगे। हम एक साथ जुड़े हैं और एक साथ काम किया है। राज्य के कार्यकर्ताओं ने हमारा समर्थन किया है और कर्नाटक की जनता ने हमें भारी जनादेश दिया है। हमने जनता से जो भी वादे किये हैं, उन्हें पूरा करना हमारा कर्तव्य है।
उन्होंने आगे कहा, अपने लोगों से की गई हर प्रतिबद्धता को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपका समर्थन पाकर भाग्यशाली हैं और हम सुशासन पर केंद्रित सरकार दे रहे हैं। हमने 2028 की रणनीति और 8 दिसंबर से आगामी विधानसभा सत्र पर चर्चा की। हम विपक्ष से निपटने और जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
जहां तक नेतृत्व का सवाल है तो हम पार्टी आलाकमान के फैसले के अनुसार चलेंगे। हम हमेशा पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमें विश्वास है कि कर्नाटक एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, हम 2028 में सरकार दोहराएंगे, और 2029 में भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के लोगों के लिए काम करना हमारी प्रतिबद्धता है।