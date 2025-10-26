Chhath Puja Geet: ‘घाटे चलले मोदी नीतीश…’ छठ पर पवन सिंह का नया गाना youtube पर मचा रहा धूम

  1. हिन्दी समाचार
बिहार और पूर्वांचल यूपी में इस समय चारों तरफ छठ महापर्व का का धूम मचा हुआ है। इस पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो गई है।  आज इस पर्व का दूसरा दिन है, जब सभी व्रत रखने वाले खरना करेंगे। इस बीच पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) का छठ स्पेशल भोजपुरी सॉन्ग रिलीज हुआ है। जो कि पर्व पर चार चांद लगा दिया है।  ये गाना रिलीज होने के साथ ही इस समय यूट्यूब पर काफी ट्रेंड कर रहा है. सिर्फ एक दिन में इस छठ गीत को मिलियन्स में व्यूज मिल गए है। आइए जानते हैं इस गाने से जुड़े कई बात

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा सॉन्ग

पवन सिंह के इस छठ स्पेशल भोजपुरी गाने के बोल ‘घाटे चलले मोदी नीतीश…’ (Ghate Chalale Modi Nitish) हैं. इस गाने को 25 अक्टूबर 2025 को ही रिलीज किया गया है।  पवन सिंह का ये छठ गीत रिलीज होते ही वायरल हो गया. लोग इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इस समय भोजपुरी का ये छठ गीत यूट्यूब के म्यूजिक ट्रेडिंग चार्ट पर 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. वहीं, गाने को अब तक 1.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। बता दें कि जब से ये गाना रिलीज हुआ है तब से लगातार व्यूज़ बढ़ता हुआ दिखा रहा है।

क्या है सॉन्ग के वीडियो में?

छठ गीत ‘घाटे चलले मोदी नीतीश…’ के वीडियो में पवन सिंह छठ पर्व की तैयारी करते दिखते हैं. इस दौरान उनकी पत्नी उन्हें टीवी पर पीएम मोदी को छठ घाट पर जाते और पूजा करते हुए दिखाती है. इसके बाद पवन सिंह छठ पर्व की महानता बताते हुए गाना शुरू करते हैं. इस म्यूजिक वीडियो में जान्हवी मिश्रा ने पवन सिंह की पत्नी का किरदार निभाया है. वीडियो में पवन सिंह और जान्हवी मिश्रा की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है।

एक दिन पहले ही रिलीज हुआ सॉन्ग

‘घाटे चलले मोदी नीतीश…’ गाने को पवन सिंह ने अपनी आवाज से सजाया है।  वहीं, इसके बोल अशोक श्योपुरी ने लिखे हैं।

 

