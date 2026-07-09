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इस दिन रिलीज होगी मुख्यमंत्री विजय की ऐतिहासिक आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’

सी. जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय (C. Joseph Vijay, alias Thalapathy Vijay) राजनीति में आने से पहले ही उन्होंने आखिरी फिल्म जन नायकन (Jana Nayagan) के बारे में बताते हुए अभिनय छोड़ने की भी बात की थी।

By Sushil Sah 
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नई दिल्ली। सी. जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय (C. Joseph Vijay, alias Thalapathy Vijay) राजनीति में आने से पहले ही उन्होंने आखिरी फिल्म जन नायकन (Jana Nayagan) के बारे में बताते हुए अभिनय छोड़ने की भी बात की थी।

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जन नायक चुनाव से पहले ही रिलीज होने वाली थी लेकिन नहीं हो सकी। अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि करीब 7 महीने बाद यह फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही हरी झंडी दी थी।
योर्क सिनेमा के एक्स पोस्ट के मुताबिक, विजय की फिल्म जन नायकन इसी महीने रिलीज हो रही है।

कब रिलीज हो रही है जन नायकन?

एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि 24 जुलाई से पर्दे पर मचेगा धमाल। आपको बता दे कि ‘लेट्स सिनेमा’ ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इसके रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कब आती है।

क्यों पोस्टपोन हो गई थी फिल्म?

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जन नायकन फिल्म एच विनोद के निर्देशन में बनी है। सबसे पहले 10 जनवरी को सिनेमाघरों में आनेवाली थी लेकिन सेंसर बोर्ड से पास न होने के चलते अटकी रही। इसके बाद यह मामला कोर्ट में भी गया था​ फिर भी इसे पास नहीं किया गया था।

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