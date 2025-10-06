  1. हिन्दी समाचार
  3. चिराग पासवान ने ‘बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट विजन’ के साथ चुनावी रणभूमि में उतरने का किया ऐलान, जानें क्या हैं इसके मायने?

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान (Union Minister Chirag Paswan) के मोबाइल फोन बंद होने की खबरें मीडिया में प्रमुखता से चल रही थीं।  इसकी वजह NDA गठबंधन के अंदर सबकुछ ठीक न होने की  बताई जा रही थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान (Union Minister Chirag Paswan) के मोबाइल फोन बंद होने की खबरें मीडिया में प्रमुखता से चल रही थीं।  इसकी वजह NDA गठबंधन के अंदर सबकुछ ठीक न होने की  बताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि इसके पीछे NDA गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर कहीं-न-कहीं पेंच फंसा नजर आ रहा है। सूत्रों का दावा है कि चिराग पासवान 22 सीटों पर मानने को तैयार नहीं हो रहें हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में चिराग पासवान का इंतज़ार कर रहें हैं लेकिन चिराग दिल्ली में लगातार अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहें हैं।

हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) तारीखों का ऐलान होते ही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान (Union Minister Chirag Paswan) सक्रिए मोड़ में आ गए। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि प्रिय बिहारियों,लोकतंत्र के महापर्व “चुनाव” की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है। परिणाम भी 14 नवंबर को आ जाएंगे। अब समय है बिहार को राष्ट्रपटल के मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मतदान करें। आपका एक वोट बिहार के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करेगा।

चिराग पासवान ने लिखा कि मैं प्रवासी बिहारियों से भी आग्रह करता हूं कि बिहार के विकास में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आप अपने गृह जिला आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने लिखा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) “बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट” विजन के लक्ष्य के साथ पूरी तरीके से चुनावी रणभूमि में जाने को तैयार है। चिराग पासवान ने लिखा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। आइए , लोकतंत्र के इस त्योहार में हम सब मिलकर नए बिहार के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

भोजपुरी गायिका शिल्पी राज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से की मुलाकात 

नई दिल्ली के पंचशील भवन में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की।

