चिराग पासवान की दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक बिगड़ी तबीयत, नहीं जा पाये पटना

Chirag Paswan’s Health Deteriorates: केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आरवी प्रमुख चिराग पासवान की दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक तबीयत बिगड़ गयी। जिसके चलते वह पार्टी के स्थापना के रजत दिवस समारोह में शामिल होने पटना नहीं जा सके। चिराग को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा और उन्होंने दिल्ली से ही वर्चुअली एलजेपी स्थापना के रजत दिवस समारोह को संबोधित किया। पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने इसकी जानकारी दी।

एलजेपी के 25 साल (रजत जयंती) पूर्ण होने पर आज पटना के बापू सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सांसद व बिहार प्रभारी अरुण भारती जी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के सभी सांसद, सभी नव निर्वाचित विधायक एवं पार्टी के पदाधिकार व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनको अपने संकल्प पत्र को जमीन पर उतारना है। संगठन को मजबूत करना है। इस दौरान एलजेपी-आरवी प्रमुख ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत को लेकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनके सभी 19 विधायक जनता की समस्या के समाधान में जुटेंगे।

बता दें कि बीते कुछ सालों से चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी-आरवी का देश की राजनीति में कद बढ़ा है। पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जबर्दस्त प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के 5 सांसद लोकसभा पहुंचे, जबकि बिहार चुनाव में एनडीए की सहयोगी के रूप में पार्टी ने 29 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती हैं।