  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Video-‘शुद्ध पानी जनता का हक और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, आप अपनी जेल रखिए तैयार’ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को दिया खुला चैलेंज

Video-‘शुद्ध पानी जनता का हक और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, आप अपनी जेल रखिए तैयार’ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को दिया खुला चैलेंज

मध्यप्रदेश  कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Congress State President Jitu Patwari) ने कहा कि शहडोल जिले (Shahdol District) में बीते रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता शुद्ध पानी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) को ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु आपके कलेक्टर और पुलिस ने उन पर लाठियां भांजीं और उन्हें जेल भेज दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

शहडोल। मध्यप्रदेश  कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Congress State President Jitu Patwari) ने कहा कि शहडोल जिले (Shahdol District) में बीते रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता शुद्ध पानी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) को ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु आपके कलेक्टर और पुलिस ने उन पर लाठियां भांजीं और उन्हें जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्वच्छ पानी मांगने पर जेल भेजा जाएगा, तो पूरी कांग्रेस (Congress) आपकी जेल भरने के लिए तैयार है।

पढ़ें :- UP Budget 2026 : सदन में पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे,सीएम योगी, बोले- विधान मंडल वाकई डेमोक्रेसी का है एक जरूरी पिलर

पढ़ें :- UP Assembly Budget Session : यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से, सीएम योगी ने की सर्वदलीय बैठक, 11 फरवरी को पेश होगा बजट

जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने एक्स पोस्ट पर लाठीचार्ज को वीडियो शेयर कर कहा कि अब मैं स्वयं शहडोल जाकर शुद्ध पानी की मांग करूंगा, आप अपनी जेल तैयार रखिए। शुद्ध पानी जनता का हक है और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे जेल जाना पड़े।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

‘मैं मोदी का करियर खत्म नहीं करना चाहता’ अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर प्रधानमंत्री को आगे आकर देना चाहिए जवाब : कांग्रेस

‘मैं मोदी का करियर खत्म नहीं करना चाहता’ अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे...

अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रंता फिल्म अक्यूज्ड में दिखंगी लीड रोल में

अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रंता फिल्म अक्यूज्ड में दिखंगी लीड...

वीडी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर सांसद ओवैसी का बड़ा बयान, कहा- भाजपा जल्द करेगी उन्हे सम्मानित

वीडी सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर सांसद ओवैसी का...

Video-'शुद्ध पानी जनता का हक और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, आप अपनी जेल रखिए तैयार' जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को दिया खुला चैलेंज

Video-'शुद्ध पानी जनता का हक और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, आप...

Video : पंजाब लॉ कॉलेज में सिरफिरे ने क्लासरूम में छात्रा को मारी गोली, फिर खुद को किया शूट

Video : पंजाब लॉ कॉलेज में सिरफिरे ने क्लासरूम में छात्रा को...

होली में लगेगा सूतक काल, मंडराए भद्रा का साया, होलिका दहन का समय से लेकर जाने कब तक रहेगा चंद्रग्रहण

होली में लगेगा सूतक काल, मंडराए भद्रा का साया, होलिका दहन का...