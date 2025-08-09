  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. धराली में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए और आपदा में मृतक के परिवार को मिलेगी 5-5 लाख की सहायता राशि, सीएम धामी ने किया एलान

धराली में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए और आपदा में मृतक के परिवार को मिलेगी 5-5 लाख की सहायता राशि, सीएम धामी ने किया एलान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा, धराली (उत्तरकाशी) में आई आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹5 लाख की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों के मकान, जमीन, खेती व अन्य नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है, जिसके मुआवजे का वितरण भी हम शीघ्र शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त, आपदा में मृतकों के परिजनों को भी ₹5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक सहारा मिल सके।

By शिव मौर्या 
Updated Date

उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना से धराली गांव पूरी तरह से तबाह हो गया था। इसके बाद से धराली में अभी तक रेस्क्यू जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली गांव में आई आपदा से प्रभावित लोगों के पूनर्वास और राहत के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने और मृतक के परिवार को सहायता देने की घोषणा की है।

पढ़ें :- Uttarkashi Cloud Burst: हर्षिल हेलिपैड मलबे में दबा, आर्मी कैंप में भी पानी घुसा...बादल फटने से आई तबाही, देखिए तस्वीरें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा, धराली (उत्तरकाशी) में आई आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹5 लाख की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों के मकान, जमीन, खेती व अन्य नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है, जिसके मुआवजे का वितरण भी हम शीघ्र शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त, आपदा में मृतकों के परिजनों को भी ₹5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक सहारा मिल सके।

पढ़ें :- उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही: राहुल गांधी ने बोले-कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राहत कार्यों में प्रशासन और ज़रूरतमंदों की करें मदद

उन्होंने आगे कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए लगभग सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है एवं आपदा प्रभावितों को राशन, कपड़ा, दवाइयां व अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में बिजली और नेटवर्क की व्यवस्था बहाल कर दी गई है और सड़क को भी शीघ्र आवागमन हेतु खोल दिया जाएगा।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार एवं स्थायी आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो एक सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह समिति धराली गांव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक एवं प्रभावी नीति का खाका तैयार करेगी, जिससे स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित की जा सके। हमारी सरकार हर आपदा प्रभावित नागरिक के साथ पूर्ण संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु तत्पर है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

धराली में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए और आपदा में मृतक के परिवार को मिलेगी 5-5 लाख की सहायता राशि, सीएम धामी ने किया एलान

धराली में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए और आपदा में...

धराली गांव आपदा के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों और बेघर हुए लोगों को मिलेंगे इतने रुपये

धराली गांव आपदा के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के...

Uttarkashi Cloudburst: 'सारे होटल बह गए, हम लकी थे' , 'मैं सेकंड फ्लोर से कूदा...' धराली आपदा से ज़िंदा बचे लोगों ने सुनाई आपबीती

Uttarkashi Cloudburst: 'सारे होटल बह गए, हम लकी थे' , 'मैं सेकंड...

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,बोले- वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग जवाब दे, फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही, चुनाव नतीजों पर संदेह

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,बोले- वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग जवाब दे, फर्जी...

Uttarkashi cloudburst: धराली पहुंचे CM धामी, आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा, पीड़ितों से कहा-सरकार आपके साथ है खड़ी

Uttarkashi cloudburst: धराली पहुंचे CM धामी, आपदा से हुए नुकसान का लिया...

Uttarakhand Cloudburst: उत्तरकाशी पहुंचे सीएम धामी, प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा

Uttarakhand Cloudburst: उत्तरकाशी पहुंचे सीएम धामी, प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा